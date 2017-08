Nutrition – Bientôt à l’affiche: le retour des boîtes à lunch!

Dans quatre semaines, c’est la rentrée scolaire qui s’amorce. Qu’il s’agisse de la préparation de votre première boîte à lunch ou de votre millième, le succès d’une belle saison de «boîtes à lunch» se résume à avoir tout le matériel nécessaire afin d’accomplir votre tâche le plus aisément possible.

Facile à dire, mais pas toujours facile à faire, me direz-vous! Un brin de stratégie et de planification vous aidera à réussir une boîte à lunch remplie d’aliments variés, colorés et vitaminés.

Organisation et planification avant tout!

Avant même de faire la liste des aliments qui garniront les boîtes à lunch, faites d’abord l’inspection du matériel que vous utiliserez durant l’année.

Avant d’acheter quoi que ce soit, faites l’inventaire de ce que vous avez déjà dans vos armoires! Vérifiez l’état des contenants et des bouteilles d’eau, et voyez s’ils sont craqués, étanches, etc. Au sujet des bouteilles d’eau, assurez-vous de toujours bien les laver après chaque utilisation. Assurez-vous d’enlever et de nettoyer certaines parties comme les anneaux en caoutchouc qui assurent l’étanchéité. Faites de même pour les parties du bouchon. Il pourrait s’y cacher par exemple de la moisissure ou des débris d’aliments (purée de fruits dans le cas d’un smoothie). Pour ce qui est des pailles, vous n’aurez qu’à y faire glisser une tige de chenille (ou cure-pipes) pour bien les nettoyer.

Vérifiez également l’état des boîtes à lunch: fermeture éclair, revêtement extérieur, etc. Si vous remarquez que la boîte à lunch ne se ferme pas parfaitement, songez à la remplacer, puisqu’elle ne conservera plus aussi efficacement sa température. Si vous décidez de remplacer plusieurs boîtes à lunch, gardez-en une ancienne pour vous dépanner, si votre enfant oublie sa nouvelle à l’école.

Et pour vous faciliter la tâche, je vous propose quelques autres conseils:

Dans une armoire, aménagez un coin «boîtes à lunch». Placez-y tous les contenants, thermos, bouteilles d’eau, boîtes à lunch, etc. En sachant exactement où tout se trouve, vous éviterez de virer vos armoires à l’envers à la recherche d’un contenant, d’un couvercle ou d’une paille.

Faites de même dans le congélateur en y plaçant toujours les blocs-glace au même endroit.

Accessoires à avoir sous la main

Certains accessoires coûtent parfois assez cher (thermos, bouteilles d’eau, etc.). N’oubliez donc pas d’y inscrire le nom de votre enfant avec un stylo à encre permanente ou en utilisant un collant qui résiste à l’eau. Si votre enfant oublie un objet à la cafétéria, le personnel de l’école sera en mesure de le lui remettre le lendemain.

Boîtes à lunch: elles existent dans tous les formats et formes. Optez pour celles qui conviennent le mieux à vos besoins, c’est–à-dire qui permettent d’empaqueter un maximum d’accessoires: thermos, bouteille d’eau, blocs-glace, etc.

Thermos: optez pour un thermos à grande ouverture. Cela facilite le remplissage et le nettoyage. Lavez-le chaque soir et laissez-le sur le comptoir pendant la nuit afin de l’aérer un peu. Un thermos qui est toujours fermé peut finir par sentir le renfermé.

Contenants: vous avez le choix entre des contenants en vitre ou en plastique. Pour les enfants plus jeunes, ceux en plastique seraient sans doute à privilégier. Ayez des contenants de différentes formes (carrés, rectangles, ronds) et formats (petits, moyens, grands). Certains contenants ont même des compartiments qui permettent de conserver les aliments séparés jusqu’au moment de la consommation (salade et vinaigrette, yogourt et granola, etc).

Bouteille d’eau: grande ou petite, avec ou sans paille, elle doit convenir aux besoins de votre enfant.

Blocs-glace: ayez en main plusieurs blocs-glace par enfants. N’hésitez pas non plus à en avoir de différents formats (déplaçables ci et là dans la boîte à lunch).

Ustensiles (plastique ou en métal): demandez aux enfants de les rapporter afin que vous puissiez les laver et les réutiliser.

Papier parchemin ou d’aluminium: ils sont pratiques lorsque vous manquez d’espace dans la boîte à lunch. Un petit aliment enveloppé prend beaucoup moins d’espace que celui qu’on place dans un contenant trop grand.

Dans ma chronique du samedi 26 août, je vous proposerai des trucs pour bien garnir la boîte à lunch.