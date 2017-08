Nutrition – À bas la monotonie dans la boîte à lunch!

Toute bonne chose à une fin! Eh oui, c’est déjà la fin des vacances et la rentrée des classes (pour le grand bonheur des uns et le malheur des autres). Peu importe leur état d’âme, pour bien se concentrer à l’école, ils ont besoin d’aliments qui leur fourniront du carburant de qualité. Votre but ultime est donc leur fournir des aliments qui seront à la fois nutritifs, amusants et agréables à manger.

Surprenez-les!

Bien que les sandwichs ont une place d’honneur à l’heure du dîner, sachez qu’il existe de nombreux autres moyens pour bien garnir leur boîte à lunch: tranches de pizza aux légumes; salade d’œufs, de pommes de terre ou de quinoa, soupe-repas, crêpes, etc. Surprenez-les avec ces quelques autres suggestions qui unissent nutrition et bon goût:

Tartinades de légumes ou de légumineuses: ils trouveront amusant de tartiner des craquelins de grains entiers, des triangles de pains naans, des mini-pitas, etc.

Sandwichs: pour les matins où les sandwichs sont offerts, préparez-les avec créativité. Plutôt que d’utiliser la tranche de pain traditionnel, choisissez des baguettes, des kaisers, du pain pita, etc. Ou encore, découpez-les de différentes formes. Les sandwichs auront alors un tout nouveau visage!

Salades: offrez-leur divers types de salades en utilisant différentes formes de pâtes (rotinis, coquilles), de riz (brun, sauvage), etc. Il est également possible de faire d’excellentes salades de quinoa ou de couscous.

Soupes: faites de même pour les soupes en utilisant des nouilles diverses, riz brun, orge, légumineuses, etc.

Plats «pige-doigts»: pour sortir de l’ordinaire, offrez-leur un plat rempli d’aliments divers qu’ils pourront manger avec les doigts: crudités, viandes végés, cubes de fromage ou de tofu mariné, tartinade de légumineuses, craquelins, triangles de pain naan ou de pita, etc.

Légumes et fruits: pour que ces aliments soient mangés, il est important de leur offrir en version «facile à manger». Il est bien plus attrayant de manger une orange ou un kiwi déjà pelé que d’avoir à le peler soi-même. Même chose pour les crudités. Préparez-les dès votre arrivée de l’épicerie. Le matin venu, vous n’aurez qu’à mettre quelques variétés dans un petit contenant de plastique. Que ce soit pour compléter le repas ou pour les collations, les légumes et les fruits apportent couleur, goût et nutriments.

Frappés: qu’advient-il si vos enfants ne veulent pas manger de légumes ou de fruits? Dans un tel cas, ne vous fiez pas uniquement aux jus de fruits ou de légumes (souvent trop sucrés ou salés). Optez plutôt pour des frappés (smoothie) maison préparés à base de boissons végétales, de légumes (légumes verts feuillus) ou de fruits frais congelés. Offerte dans un thermos, la boisson demeurera froide jusqu’au repas et la couleur finale du frappé leur importera peu.

Boissons: après les aliments, il ne faut surtout pas oublier de leur offrir quelque chose à boire. Et pour les désaltérer, il n’y a rien comme l’eau. Ajoutez-y des morceaux de fruits pour rendre le tout agréable à l’œil et pour les papilles!

Et si vos enfants n’aiment pas les surprises, impliquez-les! Sinon, vous risquez malheureusement de jeter une partie du repas à la poubelle. Les consulter et les impliquer dans la préparation de leurs lunchs vous permettront de mieux connaître leurs goûts. Au fil du temps, vous serez en mesure d’établir une «politique alimentaire maison» avec eux, c’est-à-dire de les inciter à inclure un minimum de légumes, de fruits, etc., dans leur boîte à lunch.

Le matin: surtout pas de panique!

Si vous êtes du genre à stresser le matin, veuillez préparer une partie ou la totalité des lunchs la veille. Non seulement cela vous permettra de profiter de quelques minutes supplémentaires de sommeil, mais aussi de passer du temps de qualité avec les membres de la famille.

À tous les étudiants et les étudiantes, je vous souhaite une belle rentrée et une année scolaire remplie de belles réussites. À la prochaine!