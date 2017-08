Cinq idées fantastiques pour créer une salle de séjour spacieuse

Que vous viviez dans un condo de 45 mètres carrés ou dans une vaste résidence de banlieue, la salle de séjour est une pièce achalandée où l’on peut vite se sentir à l’étroit, car elle a tendance à devenir encombrée. Voici comment faire en sorte que votre salle de séjour soit lumineuse et élégante.

1. Optez pour du mobilier à une double fonction.

Obtenez un style épuré et d’une grande efficacité en choisissant des meubles qui mettent à profit chaque centimètre qu’ils occupent dans une pièce. Le sofa qui comporte des espaces de rangement masqués ou la table basse qui devient un siège d’appoint lorsque les invités se présentent chez vous permettent de libérer de l’espace et d’améliorer la fluidité des déplacements dans la pièce.

2. Mettez votre décor en valeur.

Ce n’est pas parce que vous voulez une pièce propre et ordonnée que vous devez vous limiter à un décor minimal et sans attrait. Donnez l’impression d’un espace plus grand en utilisant des motifs fantaisistes aux teintes vives et brillantes, des couleurs spectaculaires et des compositions florales chaleureuses.

3. Laissez pénétrer la lumière.

L’un des moyens les plus faciles de donner une impression de grandeur à une pièce est d’y laisser entrer la lumière naturelle. Illuminez votre salle de séjour en installant les voilages et des stores verticaux qui conviennent parfaitement aux très grandes fenêtres et aux portes-fenêtres coulissantes.

4. Jouez avec les dimensions.

N’hésitez pas à utiliser de gros objets dans des espaces restreints, car une panoplie de petits articles disposés dans une pièce peut donner l’impression que l’endroit est encombré. Un gros fauteuil bien confortable ou un appareil d’éclairage architectural peut suffire à ajouter du caractère à une pièce tout en mettant en valeur la simplicité du décor.

5. Éliminez les fils.

Les appareils électroniques permettent de profiter d’agréables activités de divertissement en famille, mais le fouillis des fils électriques est souvent pénible. Recouvrez les fils exposés à l’aide de couvre-cordons ou repliez-les derrière un divan ou une table, et placez vos chargeurs de cellulaire et d’ordinateur portatif dans un endroit hors de la vue. Au moment de ranger vos gadgets électroniques, téléphonez donc à votre câblodistributeur pour voir s’il est possible d’obtenir un modem plus petit ou une boîte de raccordement.