Quatre astuces pour commencer l’année scolaire en lion

Le retour en classe peut être difficile. En prévision de la rentrée, il est bon de préparer votre enfant à ce changement de routine afin que toute la famille soit prête le jour venu. Voici une liste d’astuces pour faciliter la rentrée :

1. Établir un horaire

Reprenez vos habitudes scolaires une ou deux semaines avant la rentrée. Vous pouvez commencer par réintroduire un couvre-feu et reprendre les rituels matinaux, comme le déjeuner en famille à une heure fixe.

2. Faire de l’ordre

Aider votre enfant à replonger dans le bain en vous assurant qu’il a un coin bureau propre et tranquille. Faites le plein de fournitures scolaires et amusez-vous avec lui à les agencer et à les ordonner dans son espace de travail. Cela lui donnera le goût d’y passer du temps.

3. Réduire le temps d’écran

Qui dit plus de temps libre, dit souvent plus de temps passé devant l’écran de télévision ou de la tablette. La surexposition à ces dernières peut être à l’origine de mauvaises habitudes de sommeil et d’un déficit de l’attention. Nous vous recommandons donc d’établir un horaire en prévision de la rentrée. Vous pourriez, par exemple, interdire les écrans le matin et établir un nombre maximal d’heures le soir. Assurez-vous que les écrans sont éteints au moins une heure avant l’heure du coucher de l’enfant.

4. Obtenir du soutien

Chaque enfant apprend à son rythme, et chez certains, les maths et l’anglais s’avèrent plus difficiles. Les programmes périscolaires sont un excellent moyen de donner confiance à votre enfant et de lui apprendre à bien travailler. Dans le cadre du programme périscolaire, un instructeur qualifié élaborera avec votre enfant un plan d’études personnalisé qui l’accompagnera toute sa vie.