Une salle à manger inspirée des récoltes pour saluer l’automne

L’automne et ses périodes festives approchent et nous sommes nombreux à songer à toute la famille bientôt réunie autour de la table de la salle à manger. La pièce est-elle prête pour l’occasion? Si la vôtre semble peu invitante, voici quelques conseils de décoration pour lui donner un cachet saisonnier idéal en procédant à de petits ajustements rapides et faciles.

La saison la plus colorée

Les rouges, jaunes, bruns et oranges capturent l’essence même de l’automne. Reflétez la beauté naturelle de l’extérieur dans votre intérieur avec des accessoires colorés comme un tableau surdimensionné ou encore, de la vaisselle ou du linge de table aux riches teintes orangées et dorées. Vous pouvez créer un chemin de table naturel et champêtre en déposant au centre de la table des feuilles de magnolia naturelles.

L’éclat des teintes automnales

Les splendides tons de terre de l’automne sont très tendance pour la salle à manger. Ils sont intemporels et vont largement au-delà de la famille des bruns. Certaines couleurs, pour l’automne, sont très enveloppantes, comme le rouge riche intemporelle, ou pour un cachet un peu plus inattendu, un violet grisé aux magnifiques nuances. Préféré la peinture au fini mat ou velouté qui empêche les couleurs riches de pâlir. Avant de déterminer la couleur des murs de la salle à manger, il importe de réfléchir aux pièces adjacentes de façon à choisir une teinte qui se fond à l’ensemble.

Un luminaire spectaculaire pour l’éclairage

Une grande réception est le motif rêvé pour améliorer l’éclairage. Un nouveau luminaire peut faire une énorme différence. Le choix de plafonniers pour salle à manger est très varié de nos jours. Pensé à un éclairage suspendu avec divers luminaires qui donne un coup d’œil très attrayant. Par ailleurs, le chandelier d’applique murale revient à la mode avec un mélange de parties en verre et d’autres finement polies.