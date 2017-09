Les Canadiens curieux des produits comestibles à base de marijuana

Les résultats d’un nouveau sondage indiquent qu’une grande majorité de Canadiens soutiennent la légalisation de la marijuana récréative et que plusieurs personnes expriment une ouverture prudente à goûter les produits comestibles à base de marijuana.

Le sondage mené par des chercheurs de l’Université Dalhousie, à Halifax, révèle que près de 68 pour cent de la population à travers le pays est en accord avec la démarche de légalisation du cannabis. Ils ont remarqué un appui plus élevé en Colombie-Britannique et en Ontario.

L’objectif de l’enquête, réalisée pendant quatre semaines en août dernier, était d’évaluer la perception des Canadiens face à la marijuana en tant qu’ingrédient alimentaire une fois qu’elle sera légalisée en juillet 2018. Les chercheurs voulaient savoir si les gens en consommeraient dans leur alimentation et de quelle façon.

Un peu plus de 45 pour cent des répondants ont dit qu’ils achèteraient de la nourriture contenant de la marijuana. Parmi eux, 46 pour cent ont précisé qu’ils seraient intéressés aux pâtisseries fabriquées à base de marijuana, comme des brownies ou des muffins, si c’était légal.

Malgré leur ouverture apparente, la grande majorité des participants ont avoué ne pas savoir comment cuisiner la marijuana et la plupart considèrent la substance comme un ingrédient mauvais pour la santé.

Plus de la moitié des répondants, soit 58,5 pour cent, se sont dits inquiets à l’idée que les enfants et les jeunes aient un accès plus facile à la marijuana récréative une fois qu’elle sera légalisée.

L’enquête a été réalisée auprès de 1087 personnes et présente une marge d’erreur de 3,1 pour cent, 19 fois sur 20.