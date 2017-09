La concentration, ça se prépare dès le déjeuner!

Les matins sont pénibles. À preuve: un récent sondage Canadien révèle que de nombreux Canadiens, surtout les jeunes (39 %), ont de la difficulté à maintenir une routine matinale, laquelle comprend un déjeuner sain et une bonne gestion du temps. La tâche peut être encore plus ardue pour un jeune sur 20 et 4 % des adultes qui vivent avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

« La meilleure façon de commencer la journée, c’est de la planifier», explique la nutritionniste Theresa Albert. «Avoir un plan matinal solide offrant assez de flexibilité sans trop de choix favorise la concentration la journée durant. Il est facile de bien manger avec quelques ingrédients riches en protéines et en fibres et faciles à combiner pour créer des déjeuners rapides ultra nourrissants. »

Un mélange énergétique à préparer à l’avance est l’une des façons de partir la journée du bon pied, TDAH ou non. Il regorge de nutriments, de saveur et d’agents anti-inflammatoires. Une cuillérée dans un frappé aux fruits, un yogourt ou un gruau, et vous voilà prêt à affronter la journée! Préparez tous les ingrédients pour la semaine le dimanche soir, c’est plus rapide!

Mélange énergétique

Préparation: 2 minutes

Rendement: 8-10 portions

Ingrédients:

• 60 ml (¼ tasse) de graines de chia

• 60 ml (¼ tasse) de graines de chanvre

• 30 ml (2 c. à soupe) de cannelle

• 10 ml (2 c. à thé) de curcuma

• 15 ml (1 c. à soupe) de poudre de stévia (facultatif)

Préparation:

1. Mélanger tous les ingrédients et les conserver dans un pot sur la table.

2. Ajouter à du yogourt, à un frappé aux fruits ou à un gruau pour des déjeuners protéinés et pleins de fibres toute la semaine. Consommer dans un délai d’un mois.