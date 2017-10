Je m’affirme

S’affirmer ne veut pas dire parler haut et fort, mais parler franc et vrai. (Serge Tracy)

Vous hésitez à énoncer vos opinions? Vos propos manquent de clarté? Il vous est difficile de dire «non»?

A (conseillère): Bonjour! Quelle est la raison principale de ta consultation aujourd’hui?

B (cliente): Je vis des problèmes au travail. Je sens qu’on m’utilise. Je sens qu’on profite de moi – et de ma bonne volonté. Ça m’épuise.

A: Je vois. À quel autre endroit de ta vie te sens-tu comme ça?

B: Pff… Chez nous. Ailleurs aussi parfois. Pourquoi me traite-t-on comme ça? Pourtant, j’ai une bonne famille, de bons collègues…

A: Est-ce qu’il t’arrive souvent de mâcher tes mots? Les mâcher si longuement que tu les avales au lieu de les faire sortir?

B: Ouais…

A: Est-ce qu’il t’arrive de consentir à sortir les poubelles pour ton ado car celui-ci est très, très occupé à jouer ses jeux vidéo avec ses amis virtuels? «S’te plaît m’man…»

B: Presque… Ha! ha!

A: Généralement, qu’est-ce qui t’empêche de dire «non» ou d’énoncer ta vérité?

B: Ça pourrait blesser les autres. Puis, je ne voudrais pas les décevoir.

A: Alors, si je comprends bien, il est inacceptable de décevoir les autres, mais il est tout à fait acceptable de te décevoir toi-même. C’est ça?

Deux minutes de silence s’ensuivirent.

B: Euh… Je ne voyais pas la situation ainsi. J’avoue que je me déçois moi-même constamment. Je regrette souvent mes mots et mes silences – surtout mon incapacité de dire «non». C’est comme si je manquais de courage.

A: Avant de travailler le courage, regardons d’abord les peurs. Nous avons tous certaines peurs qui nous poussent à nier nos besoins. La peur d’échouer, d’être rejeté, d’être jugé, de décevoir…

B: Quelques-unes de ces peurs font écho chez moi: peur d’être jugée et bien sûr de décevoir.

A: Ça pourrait mener à ne pas être accepté? Ou même aimé?

B: C’est exact. Ma famille et mes collègues m’acceptent et m’aiment; j’aurais peur que ça change.

A: Moi, j’ai davantage peur que tu ne t’acceptes pas et ne t’aimes pas, car ce scénario-là est grave. Très grave. Si tu ne plais pas à tout le monde, tu t’en sortiras, ce n’est pas critique, mais si tu ne te plais pas à toi-même, ne sachant plus qui tu es, c’est sérieux.

B: C’est vrai… Voilà pourquoi je me sens perdue, bouleversée.

A: Je ressens ta détresse… Pose-toi cette question: Suis-je prête à me perdre moi-même – perdre mon authentique nature – afin de plaire aux autres?

B: Euh… Je pense que non… Attends… Je sais que non. Je veux… me respecter et établir des limites. Je veux affirmer mes vérités et mes besoins. À bien y penser, je ne pourrai plus être utilisée si je ne suis plus utilisable…

A: Effectivement! Commence en te rappelant que, dans ton cas, dire «non» à quelqu’un c’est dire «oui» à toi-même: tu respectes ainsi ton intégrité. Tes «oui» seront moins fréquents, mais ils seront sincères et remplis de pure bienveillance.

Soyons fidèles à nous-mêmes!

Défi de la semaine: Faites l’effort de vous manifester clairement, avec respect, sans attentes.

J’invite respectueusement vos partages et questions.