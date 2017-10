Et si on allait à la ferme?

Depuis quelques années, l’agrotourisme – ou le tourisme à la ferme – gagne en popularité chez les voyageurs. Et nous sommes de ceux qui apprécient particulièrement ce genre de visite. Cet été, j’ai dû prendre plus de photos avec des vaches qu’avec de vrais humains!

Mais l’agrotourisme, c’est quoi exactement? En fait, lorsqu’on parle d’agrotourisme, on fait principalement référence à une forme de tourisme dont l’objet est la découverte des savoir-faire agricole. Apparu en Europe à la fin du 19e siècle, l’agrotourisme ne concernait d’abord que l’hébergement. Des agriculteurs permettaient alors aux visiteurs de dormir chez l’habitant, à la ferme.

Il faut toutefois attendre la deuxième moitié du 20e siècle pour que l’agrotourisme prenne son élan. Et depuis quelques années, on note un réel regain d’intérêt pour la campagne chez les touristes. Ce changement a permis d’élargir l’offre agrotouristique qui est aujourd’hui en constante augmentation. Au Québec par exemple, 3% des entreprises agricoles sont maintenant des entreprises agrotouristiques. Au Nouveau-Brunswick, le domaine semble également être en pleine croissance.

S’inscrivant dans le tourisme durable, il s’agit d’une façon de mettre en relation les producteurs agricoles avec des touristes. D’un point de vue environnemental, l’agrotourisme encourage également la production de produits frais et locaux. Et aujourd’hui, les expériences possibles ne se limitent plus uniquement à l’hébergement.

Des épicuriens aux simples curieux, les activités proposées par les sites agrotouristiques sont maintenant très diversifiées. Cette année, nous avons nous-mêmes eu la chance de faire plusieurs sorties à la ferme. Nous avons, par exemple, passé la nuit chez Cassis et Mélisse à Saint-Damien-de-Buckland, près de Québec. Il s’agit d’une ferme de chèvres laitières où l’on en apprendre davantage sur le cycle de reproduction des chèvres et sur la fabrication du fromage.

On a également découvert le monde fascinant des courges à La Courgerie dans Lanaudière. Il faut l’avouer, notre connaissance des courges était plutôt limitée. On connaissait bien sûr la musquée, la butternut ou la spaghetti, mais avec plus de 300 variétés de courges, La Courgerie a de quoi impressionner!

Puis, cet été je suis partie à la rencontre des vaches de la Fromagerie Pied d’Vent aux Îles-de-la-Madeleine. Laissez-nous vous dire que chacune de ces expériences a été à la fois enrichissante et très amusante. Mais ce qui nous plaît avant tout, ce sont les rencontres avec des gens fascinants qui nous racontent leurs passions, leurs rêves et leur amour pour la terre sur laquelle ils travaillent.

Vous aimeriez vous aussi faire une visite à la ferme? AgroExperience Nouveau-Brunswick propose plusieurs activités à faire dans la province. Et si vous voulez pousser l’expérience encore plus loin, certaines fermes de la province proposent des séjours de WWOOFing (World Wide Opportunities on Organic Farms), c’est-à-dire des séjours qui vous permettent de mettre littéralement la main à la pâte en donnant un coup de main aux fermiers en échange d’un hébergement. Pour plus de détails, on vous recommande de jeter un coup d’œil sur leur site (wwoof.ca).

