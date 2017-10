Cinq étapes pour dynamiser votre routine matinale cet automne

Les matinées bien commencées peuvent vous aider à être plus motivé et plus productif tout au long de la journée. Toutefois, une nouvelle recherche indique qu’un tiers des Canadiens (33 %) ne croient pas que leur routine du matin a un effet sur le reste de leur journée.

« Nous avons tendance à surestimer la quantité de travail qu’on peut abattre dans une période donnée, et les routines matinales contribuent à atténuer les effets négatifs de cette erreur de perception courante », explique Brynn Winegard, experte en marketing. « Si l’on veut créer de bonnes habitudes et être plus productif, le meilleur moyen consiste à respecter ses tendances naturelles plutôt que de les ignorer. »

La routine permet aussi de calmer la tension nerveuse et l’anxiété devant la journée qui s’annonce, affirme Mme Winegard qui indique qu’un déroulement harmonieux des tâches matinales peut diminuer l’incertitude et permettre de commencer la journée en ayant le sentiment d’être en contrôle.

Si vous voulez ajouter une séance d’exercices ou de méditation, ou encore du temps libre ou des moments en famille à votre routine du matin, vous devez avoir un plan. Avec l’automne qui arrive et, à sa suite, le raccourcissement des journées en hiver, c’est le temps où jamais de commencer. Voici d’ailleurs quelques idées :

Dormez d’un sommeil réparateur. Le meilleur moyen de vous lever reposé consiste à aller au lit à la même heure chaque soir. Éteignez les appareils électroniques une heure avant d’aller dormir, et profitez de cette période pour vous détendre. Programmez un rappel chaque soir pour votre heure du coucher, tout comme vous le feriez pour un rendez-vous important.

Ne retournez pas au lit. Il est parfois difficile de résister à la tentation de dormir une heure de plus. Levez-vous et accordez-vous plutôt du temps supplémentaire pour faire votre routine lentement, sans vous stresser.

Prenez un déjeuner santé. C’est alors le moment d’adopter l’habitude de préparer un déjeuner santé auquel vous ajouterez une multivitamine pour vous aider à combler les lacunes nutritionnelles.

Bougez. Faites une promenade matinale, exécutez quelques pompes ou faites des étirements pour commencer la journée en douceur. En faisant votre entraînement le matin, vous aurez moins tendance à omettre votre programme d’exercices régulier.

Restez motivé. Avant d’aller au lit, pensez à ce que vous allez faire pendant l’heure supplémentaire que vous vous accordez le matin. Quand vous aurez commencé à vous lever plus tôt, maintenez cet élan matinal en vous fixant de nouveaux objectifs.