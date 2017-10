Améliorez votre style de vie grâce aux voyages

Quand vous rêvez de voyage, privilégiez-vous les expériences d’immersion culturelle aux visites touristiques? Nombre d’entre nous aimeraient passer du temps à l’étranger pour vraiment connaître un endroit, les gens et leur culture. Cependant, les réalités associées à une carrière, aux obligations financières et aux permis de travail viennent souvent freiner notre élan. Et s’il existait un moyen de satisfaire notre envie de voyager tout en gagnant notre vie et en accumulant une expérience de travail enrichissante?

De plus en plus de jeunes gens optent pour un choix des plus emballants qui consiste à prendre des vacances-travail. Il s’agit d’un excellent moyen de faire un peu d’argent tout en parcourant le monde, et qui leur donne la chance d’élargir leur horizon culturel, d’apprendre de nouvelles langues et de rencontrer des gens de tous les milieux.

Cette formule présente aussi des avantages pour les perspectives de carrière à long terme. Elle permet d’élargir les horizons professionnels, d’apprendre de nouvelles méthodes de faire des affaires et de travailler dans des équipes composées de personnes issues d’origines culturelles différentes. Les qualités et l’expérience alors acquises peuvent aider une personne à se démarquer dans un marché de l’emploi concurrentiel. Des recherches indiquent par ailleurs que les jeunes qui ont une expérience internationale sont moins susceptibles d’être au chômage plus tard en raison de l’expérience et des compétences personnelles et professionnelles qu’ils ont acquises.

Si cette formule semble tout indiquée pour vous, Expérience internationale Canada peut vous aider. Ce programme administré par le gouvernement gère et favorise les ententes concernant la mobilité des jeunes entre le Canada et plus de 30 pays et territoires partenaires, pour les personnes de 18 à 35 ans. Grâce à ces ententes, les permis de travail délivrés au titre d’EIC sont généralement plus faciles à obtenir, moins chers, plus flexibles et traités plus rapidement que les autres types de permis de travail.