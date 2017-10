Les 4 meilleures destinations pour les Fêtes 2017

Les Fêtes n’ont peut-être lieu qu’une fois par an, mais, pour certaines personnes, c’est déjà trop. Si vous cherchez quelque chose de différent à faire pendant cette période, ou souhaitez échapper à cette folie et éviter tout le travail que nécessitent les réceptions, voici quatre endroits où aller, certains tout près et d’autres plus loin, pour vous en sortir.

1. Quelque part au chaud. Vous n’avez pas besoin de neige pour vous mettre dans l’esprit des Fêtes? Si vous ne passez pas votre hiver dans le Sud, allez-y et profitez de la chaleur de certaines des destinations les plus chaudes en décembre, comme Cancun, la République dominicaine, la Barbade, Brisbane et le Cap-Vert.

2. Quelque part au frais. S’il ne fait pas assez froid pour vous au Canada, ou si vous voulez apprendre les astuces pour survivre aux hivers rigoureux dans d’autres pays, enfilez votre parka et partez pour l’une des destinations qui connaissent les hivers les plus rudes, comme Dudinka et Yakutsk, en Russie, ou Harbin, en Chine.

3. Des vacances virtuelles. Tout le monde n’a pas les moyens de voyager à sa guise, mais cela ne signifie pas qu’il nous est impossible de découvrir de nouveaux endroits et des cultures différentes. Regarder des documentaires et des émissions sur les voyages est un excellent moyen pour avoir l’impression de se trouver dans un nouveau pays. Vous pouvez même trouver gratifiant de venir en aide à des enfants dans le monde entier, en allant à shop.unicef.ca/fr et en envoyant un Cadeau de survieMD de l’UNICEF qui contient des fournitures essentielles à la survie, comme de l’eau potable et des aliments thérapeutiques. Oui, vous pouvez laisser une empreinte positive dans un pays sans jamais y mettre les pieds.

4. Dans votre cour. Ayez l’impression de voyager sans tous les tracas liés à l’obtention de visas et aux vols de nuit en passant des vacances chez vous. Allez jusqu’à planter une tente dans votre jardin et faire cuire vos aliments sur un feu de camp. Et, s’il fait trop froid, votre maison bien chaude n’est qu’à quelques pas.