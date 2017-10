5 conseils pour naviguez en ligne de façon sécuritaire

Qu’il s’agisse de téléphones intelligents, de portables, de tablettes, de moniteurs d’activité physique ou de thermostats, nous utilisons tous quotidiennement plusieurs appareils reliés à internet. Vous êtes-vous déjà demandé si vos renseignements personnels étaient en sécurité sur ces appareils? Voici quelques conseils pour vous aider, ainsi que votre famille, à protéger votre information.

1. Utilisez judicieusement les médias sociaux. Les caractéristiques d’emplacement d’un lieu qui permettent à vos amis de voir où vous êtes peuvent être amusantes, mais elles posent des risques. Protégez-vous en désactivant les paramètres du GPS, de la caméra Web et du microphone de vos appareils. Soyez conscient des risques de baliser les endroits où vous prenez vos photos, vous pouvez toujours publier et baliser la photo avec l’endroit une fois que vous aurez quitté les lieux.

2. Achetez en toute confiance. Magasiner en ligne est très pratique, mais assurez-vous de ne pas compromettre vos renseignements financiers privés pour une aubaine. Assurez-vous d’abord que le site est fiable – lisez les politiques de vente, de retour et de confidentialité. Vérifiez que l’adresse web du site commence par « https » — le « s » signifie que le site est sécuritaire.

3. Sécurisez votre caméra web. Vous pourriez vivre un cauchemar si jamais quelqu’un piratait votre caméra web à distance et se mettait à vous observer sans que vous le sachiez. Bien que ce soit peu probable, si votre portable ou votre ordinateur contient une caméra web intégrée, assurez-vous d’installer un logiciel de sécurité efficace. Une bonne suite de logiciels de sécurité comprend un logiciel antivirus, un anti-maliciel et un coupe-feu. Les bons navigateurs web devraient aussi vous aviser si votre caméra web est activée et vous demander si vous acceptez. Si vous désirez être rassuré, recouvrez simplement l’orifice de la caméra web avec un morceau de papier collant ou une note adhésive.

4. Prudence avec le Wi-Fi. Lorsque vous choisissez un mot de passe pour votre réseau Wi-Fi, suivez toujours les recommandations de base pour créer un mot de passe fiable. Envisagez de modifier le nom par défaut de votre réseau résidentiel. Ne choisissez pas un nom qui pourrait être associé à votre nom, votre adresse ou votre numéro de téléphone. Assurez-vous que les systèmes d’exploitation de tous les appareils reliés à votre réseau, y compris votre routeur, sont à jour afin de protéger le réseau au complet.

5. Débarrassez-vous de vos appareils numériques de façon sécuritaire. Vous passez à un modèle pour récent? Que vous ayez l’intention de recycler, de vendre ou de donner votre vieil appareil, assurez-vous que tous les renseignements personnels qu’il contient ont été sauvegardés et ensuite éliminés. Il est possible de retirer les disques durs internes des vieux ordinateurs et des portables, mais il sera ensuite plus difficile de les réutiliser. Pour les appareils mobiles, cryptez d’abord l’appareil ou le logiciel et effectuez ensuite une réinitialisation.