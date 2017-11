Quand doit-on faire poser ses pneus d’hiver?

Vos pneus font partie intégrante de votre dispositif de sécurité au quotidien, surtout lorsque le froid et les précipitations se mettent de la partie pour vous faire subir un cocktail météo imprévisible. Alors que l’hiver frappe à nos portes, voici quelques conseils utiles pour vous préparer à prendre la route.

Température. Les pneus toutes-saisons sont conçus pour être utilisés dans diverses conditions. Or, ils pourraient ne pas suffire aux rigueurs de l’hiver, quand il y a abondance de neige et de glace. Lorsque le mercure approche du point de congélation, les véhicules ont besoin d’un supplément de traction et d’un mordant dans les virages que seuls les pneus d’hiver peuvent offrir.

Pneus d’hiver c. pneus toutes-saisons. Les pneus d’hiver sont conçus pour mieux réagir aux conditions hivernales, notamment sur les chaussées mouillées, la neige, la gadoue et la glace. Ils se composent d’un mélange de caoutchouc qui demeure souple malgré le froid. Le dessin de leur bande de roulement présente davantage de profondeur et comprend de nombreuses entailles de la grosseur d’un ongle appelées lamelles. Il contribue à évacuer l’eau et la neige et accentue la prise du pneu, tout en réduisant la distance de freinage du véhicule dans des conditions hivernales. Nous suggérons le pneu d’hiver X-ICE Xi3 de Michelin, qui figure constamment parmi les meilleurs de sa catégorie selon les palmarès spécialisés en consommation.

Deux ou quatre pneus? Malgré la tentation d’économiser, il vaut mieux équiper votre véhicule de quatre pneus d’hiver de bonne qualité pour profiter d’un maximum de sécurité et de contrôle dans des conditions hivernales. En effet, la pose sur l’essieu avant seulement fera en sorte que l’essieu arrière dérapera facilement. Par ailleurs, vos roues risquent de patiner à l’accélération et lors des virages. Au contraire, la pose seulement sur l’essieu arrière augmentera les risques de dérapage dans les virages.

Quatre roues motrices. En ce qui a trait au freinage, à la tenue de route et à l’accélération, les pneus d’hiver procurent une traction optimale, y compris aux véhicules à quatre roues motrices.