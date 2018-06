Découvrez l’oeuvre de Salvador Dalí en Espagne

Si le nom de Salvador Dalí évoque en vous des images de montres fondantes et une moustache célèbre, mais pas grand-chose d’autre, alors une visite au «Triangle de Dalí» en Espagne ne sera pas seulement fantastique, elle vous dévoilera aussi de toutes nouvelles facettes de l’oeuvre de cet artiste surréaliste.

Les maisons de Dalí, converties en musées, sont situées le long de la Costa Brava, une bande côtière accidentée de près de 160 kilomètres dans le nord-est de la Catalogne. Planifiez une promenade tranquille avec des arrêts à Pubol, Figueres et Portlligat — les trois pointes du triangle — pour découvrir les musées, l’art de Dalí et les magnifiques paysages naturels qui ont façonné et inspiré l’un des artistes les plus emblématiques du monde.

PUBOL: MUSÉE DU CHÂTEAU DE GALA DALI

Dalí a acheté un château médiéval dans le village de Pubol pour son épouse Elena Ivanovna Diakonova, mieux connue sous le nom de Gala. Le couple a transformé la structure, construite sur les vestiges d’un château en pierre du XIVe siècle, en une maison où Gala pouvait à la fois régner et se détendre. Son mari n’était autorisé à lui rendre visite que sur invitation écrite.

De nombreuses œuvres d’art — y compris des tableaux donnés par Dalí à sa femme — sont exposées, ainsi que des objets personnels allant des couverts argentés monogrammés, vus dans un tiroir de cuisine à moitié ouvert, à la voiture Datsun orange de Gala garée à l’extérieur sur une allée de cailloux. Puis il y a cet artefact excentrique: le cheval blanc bien-aimé de Dalí, empaillé, debout près des toilettes du musée.

Le dernier étage affiche une collection de robes de couture de Gala. Le sous-sol abrite son dernier lieu de repos: elle est enchâssée dans un mausolée surveillé par une grande girafe-jouet, étonnamment plus touchante que banale.

FIGUERES: THÉÂTRE-MUSÉE DALI ET BIJOUX DE DALI

Figueres, nommée pour ses figuiers autrefois abondants, est une petite ville animée à environ 40 kilomètres au nord de Pubol. Vous saurez que vous êtes arrivé lorsque vous apercevrez un dôme géodésique géant transparent ou une collection d’œufs massifs au sommet d’un bâtiment. C’est, bien sûr, le Théâtre-Musée Dalí, que l’artiste a conçu à partir des restes calcinés du théâtre municipal de la ville.

Sans le flux constant de visiteurs muséaux qui vous propulsent le long des galeries à sens unique, vous pourriez passer des heures, des jours ou des siècles à observer et analyser près de 1500 œuvres d’art de Dalí — peintures, dessins, sculptures, gravures, installations, hologrammes, images stéréoscopiques et photographies.

Certaines œuvres vous feront sourire, comme le «Mae West Lips Sofa», une sculpture de la taille d’un canapé inspirée par les lèvres de l’actrice. Et il y a «Rainy Taxi», qui pour le prix d’un euro, pleuvra à l’intérieur de lui-même, trempant ses passagers mannequins et les plantes et les escargots qui sont de cette promenade proverbiale.

D’autres œuvres sont d’une beauté tranquille, comme le portrait à l’huile de la soeur de Dalí, Anna Maria, regardant par la fenêtre la mer et les falaises de Cadaques. Mais certaines peintures sont si violentes, macabres, intenses et complexes que ce ne serait pas une mauvaise idée d’accrocher un petit avertissement, «Entrez à vos risques et périls». Les dessins de Dalí rappellent à quel point il était un maître dessinateur, et il est bon de voir plusieurs tableaux avec la montre familière qui était l’un des motifs les plus célèbres de Dalí.

Après vous être frayé un chemin dans tout le musée, et peut-être après avoir fait une pause pour vous recueillir au tombeau de Dalí — l’artiste a été fameusement exhumé en 2017 pour régler une demande de paternité (réfutée) — vous aurez tellement vu que vous vous sentirez un peu dépassé. Mais ne manquez pas le musée adjacent Bijoux de Dalí! Visiter cette galerie faiblement éclairée, semblable à une caverne, abritant 39 joyaux, c’est comme pénétrer dans le coffre au trésor d’un pirate.

Si je pouvais choisir une pièce pour ma collection personnelle, j’opterais pour le «Ruby Lips», en or 18 carats avec plus de 100 rubis et 13 perles blanches pour les dents ou le «Telephone Ear Clips», en or, diamants, rubis et émeraudes. Ils sont sublimes et ludiques.

«Je suis heureux si mes boucles d’oreilles en forme de bijoux suscitent un sourire, a déclaré Dalí. Un sourire est une chose agréable, mais ces boucles d’oreilles, comme tous mes bijoux, sont sérieuses: les boucles d’oreilles expriment l’oreille, symbole d’harmonie et d’unité, connotent la vitesse de la communication moderne, l’espoir et le danger de l’échange instantané de la pensée.»

CADAQUES: SALVADOR DALI MAISON PORTLLIGAT

À l’est de Figueres se trouvent les villes côtières vallonnées de Cadaqués et de Portlligat. Dalí a pris ses vacances ici en tant que garçon avec sa famille et a plus tard transformé une cabane de pêche en manoir.

En entrant dans la maison, maintenant un musée, vous verrez un ours polaire empaillé. Puis, en traversant des couloirs étroits et sinueux qui imitent les routes menant à la maison, vous débouchez dans des espaces blanchis à la chaux et pleins de surprises: des couloirs sans issue et une pièce aux rideaux roses qui résonne — mais seulement si vous vous tenez au bon endroit. Tapis de sisal épais, gerbes de fleurs séchées, encore plus d’animaux en peluche, coquillages et étoiles de mer, meubles anciens et photos de Dalí à son apogée remplissent l’intérieur.

Les fenêtres inégales forment des cadres parfaits pour le paysage que Dalí a si souvent évoqué dans son oeuvre. Des étagères empilées avec ses fournitures de peinture peuvent être vues dans un escalier adjacent au studio. À l’extérieur, il y a une terrasse fortifiée, une piscine, un jardin fleuri, une oliveraie et des sculptures et installations.

Cette troisième pointe du «Triangle de Dalí» est remplie d’art à l’intérieur comme à l’extérieur.

————–

Si vous y allez…

DALI EN ESPAGNE: https://www.salvador-Dalí.org/ . Pubol est à environ 120 kilomètres de Barcelone. Les hôtels et les restaurants abondent.