Idées de costumes d’Halloween pour enfants à faire vous-même

Cette période effrayante de l’année est l’occasion parfaite pour vous et vos enfants de laisser aller votre créativité et votre imagination! Voici quelques conseils, trucs et astuces pour créer vos propres costumes.

Commencez avec ce que vous avez. Les enfants ont toujours un objet auquel ils tiennent obstinément jusqu’à ce qu’ils s’en lassent; utilisez-le. Qu’il s’agisse d’un personnage de dessin animé, d’un type d’animal ou d’une profession, fouillez dans votre garde-robe, dans la garde-robe de votre enfant ou allez dans une friperie pour créer un costume à la mode sans qu’il ne soit commun.

Restez au chaud. Étant donné le temps froid, nous avons moins de flexibilité pour confectionner les costumes que les enfants porteront à l’extérieur. Un moyen facile de rester emmitouflé consiste à porter un costume fait avec des couvertures que vos enfants peuvent mettre par-dessus leurs manteaux. Pensez aux citrouilles, aux émoticônes ou aux fantômes fabriqués avec des couvertures de couleur unie.

Amusez-vous. Bien que vous puissiez être tenté de confectionner vous-même les costumes de vos enfants pour qu’ils soient parfaits, vos trésors aimeront davantage leur costume et se sentiront fiers s’ils prennent les devants ou contribuent à la fabrication. Même les plus petits peuvent aider à coller des autocollants ou à choisir la palette de couleurs et les tissus.

Suivez la règle d’or. Assurez-vous que le costume n’offense personne; garder en tête qu’une culture n’est pas un costume. Cela signifie que les costumes tels que Pocahontas, une geisha japonaise ou un crâne en sucre mexicain sont tous interdits.

Restez en sécurité. Peu importe le costume que vous créez avec vos petits, veillez à ce que vos enfants restent en sécurité tout au long de la soirée. Les queues et les robes longues peuvent présenter des risques de chute, alors que les costumes aux couleurs sombres sont peu visibles par les voitures. Tenez-vous-en aux couleurs vives et pour plus de sécurité, donnez à vos enfants un autocollant réfléchissant la lumière.