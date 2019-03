Le Canada glisse au neuvième rang de l’indice du bonheur de l’ONU

Le Canada deviendrait-il un pays moins heureux?

Le World Happiness Report 2019, produit par l’ONU, indique que le pays est passé de la septième à la neuvième place dans son classement des pays où les gens sont le plus heureux. La Finlande occupe le premier rang pour une deuxième année consécutive, les chercheurs affirmant que le petit pays nordique a réussi à inventer une recette du bonheur qui ne dépend pas uniquement de la vigueur économique.

Le rapport classe 156 pays selon le niveau de bonheur perçu par leurs citoyens. Il s’appuie sur des facteurs incluant l’économie, l’espérance de vie, le filet social et la liberté de faire ses propres choix. L’indice, publié mercredi, révèle que les pays nordiques ont un taux de bonheur particulièrement élevé, puisque le Danemark, la Norvège et l’Islande occupent respectivement les deuxième, troisième et quatrième rangs. Les États-Unis sont quant à eux passés de la 18e à la 19e place. Au cours des 10 dernières années, c’est au Venezuela _ actuellement en 108e place _ que le niveau de bonheur a le plus baissé.

_____

Les 10 pays les plus heureux

1. Finlande

2. Danemark

3. Norvège

4. Islande

5. Pays-Bas

6. Suisse

7. Suède

8. Nouvelle-Zélande

9. Canada

10. Autriche