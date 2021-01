Les Canadiens intéressés par l’investiture de Joe Biden

Les Canadiens regarderont avec impatience l’arrivée au pouvoir d’un nouveau président américain.

Le président désigné Joe Biden et la vice-présidente désignée Kamala Harris prêteront serment, mercredi, lors d’une cérémonie à Washington. La pandémie a limité la taille de la foule qui se rassemble traditionnellement dans la capitale américaine pour assister à l’investiture du prochain président. Des menaces persistantes de violences planent sur l’événement dans la foulée de l’insurrection du Capitole par des partisans pro-Trump qui voulaient interrompre la transition des pouvoirs. Des milliers de soldats de la Garde nationale ont été déployés en vue de la cérémonie, alimentant encore plus l’anxiété des Américains et des observateurs inquiets.

Wanda Beatty prévoit visionner la cérémonie depuis son domicile de Peterborough, en Ontario, en passant d’un média à l’autre, tout en discutant en ligne avec sa famille. Trois des soeurs de Mme Beatty vivent aux États-Unis et elle dit que l’instabilité a eu des conséquences néfastes sur elles. « Je ne suis pas inquiète pour leur sécurité, je suis juste inquiète, vraiment, pour leur santé mentale », a confié Mme Beatty en entrevue cette semaine. « C’est une période tellement bizarre, sans précédent. » Malgré les événements récents, la Canadienne a bon espoir que la transition se déroulera sans heurts.

« Je suis prudemment optimiste que, espérons-le, les choses ne seront pas aussi mauvaises qu’elles ne pourraient l’être. » D’autres Canadiens de partout au pays souhaitent regarder l’événement avec leurs colocataires ou sur leur lieu de travail, tout en respectant les directives sanitaires. Katie Thompson, de Thompson Chiropractic, à Barrie, en Ontario, a déclaré que sa clinique chiropratique prévoyait diffuser l’événement en direct. « On a l’impression qu’on attend ce moment depuis, enfin, très franchement, quatre ans », a-t-elle indiqué.

