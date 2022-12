Le mot « Wordle » a été le plus recherché par les Canadiens sur Google en 2022

Divertissement, décès et conflits : pour une 22e année consécutive, le moteur de recherche Google a dressé le palmarès des recherches les plus populaires au Canada, plaçant « Wordle », « Ukraine » et « Coupe du monde » en tête de liste.

Le top 3 est le même pour le Québec, qui a aussi connu la « folie Wordle » au cours de la dernière année. Créé en octobre 2021 par Josh Wardle, un ancien gestionnaire de produit pour le site Reddit, le jeu consiste à trouver un mot de cinq lettres en six essais. Wordle est gratuit et accessible en ligne, mais impose une limite d’une partie par jour, ce qui a certainement incité les adeptes à y retourner au quotidien. Si le jeu a d’abord été développé par M. Wardle pour distraire sa conjointe lors de la période de confinement, il est aujourd’hui utilisé par des millions d’adeptes à travers le monde, se hissant aussi en première position des requêtes Google aux États-Unis.

Le nom de Karim Ouellet au quatrième rang

En plus de s’informer sur la guerre en Ukraine et de suivre la Coupe du monde au Qatar, les Québécois se sont penchés sur des sujets propres à la culture d’ici. L’onde de choc provoquée par l’annonce du décès de Karim Ouellet, en janvier 2022, a placé le nom du chanteur en quatrième position du palmarès. L’interprète de la chanson « L’amour » avait été retrouvé mort dans son appartement de Québec, plongeant le milieu de la culture québécoise dans le deuil. L’émission de téléréalité québécoise Occupation Double a également reçu une attention marquée cet automne. L’expulsion en octobre de trois candidats pour des motifs d’intimidation a d’ailleurs entraîné un pic de recherches des termes « OD Martinique », qui se retrouvent au milieu de la liste.

Si les Québécois cherchaient des moyens de se divertir, ils se sont également informés sur les enjeux politiques provinciaux, les termes « Élections Québec 2022 » se hissant à la sixième position. Quordle (la version québécoise du jeu Wordle), l’acteur Johnny Depp, le film « Encanto » de Disney et le réalisateur Jean-Marc Vallée _ décédé à Noël _ complètent le palmarès des recherches de la province. En plus de s’intéresser à divers sujets d’actualité, les Québécois ont aussi demandé à Google la façon de faire certaines choses, notamment comment faire un test rapide pour détecter la COVID-19, comment ramollir de la cassonade et comment faire un budget sur Excel. Ils ont même voulu connaître l’avenir, la question « comment vais-je mourir quiz » se retrouvant en deuxième position des requêtes débutant par « comment ».

Un intérêt marqué pour les célébrités

À l’échelle canadienne, plusieurs personnalités publiques ont fait leur place sur le palmarès des requêtes les plus populaires, comme Betty White, Bob Saget, Anne Hache, Johnny Depp et Will Smith _ qui avait fait réagir après avoir giflé Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars. La reine Élisabeth II, décédée au début du mois de septembre, reste toutefois le quatrième sujet le plus recherché au Canada en 2022. En plus de s’intéresser au monde des célébrités, les Canadiens ont cherché à comprendre les phénomènes d’actualité ayant fait les manchettes. Ils ont entre autres voulu savoir pourquoi la Russie attaquait l’Ukraine, et pourquoi cette dernière ne faisait pas partie de l’OTAN. Ils se sont également questionnés sur la panne de Rogers, le prix de l’essence, les manifestations du « convoi de la liberté » et la chute de la cryptomonnaie. Selon Google, les listes sont basées sur les termes de recherche qui ont fait l’objet du pic de trafic le plus élevé cette année par rapport à l’année précédente.

—

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.

Crédit photo: Archives.