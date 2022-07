Les voies de contournement: un bien ou un mal?

NDLR: Notre journaliste Cédric Thévenin est allé à la rencontre de Néo-Brunswickois qui vivent ou travaillent au bord de la route 11, un lien routier important pour les Acadiens du Nouveau-Brunswick.

La route 11 traverse des villes, mais contourne Tracadie et Caraquet. Qu’en pensent ces communautés aujourd’hui? Et comment réagit la mairesse de Grande-Anse à l’idée de l’évitement de son village par une éventuelle autoroute de Janeville à Bertrand?

Les automobilistes ont pu emprunter les neuf kilomètres de la voie de contournement de Tracadie-Sheila en 2003, après sept ans de travaux. C’était un soulagement pour ceux qui rêvaient d’éviter les feux de circulation et les embouteillages de la ville.

«La route 11, c’est l’artère la plus fréquentée par la population et les entrepreneurs», explique le maire de la Municipalité, Denis Losier, qui souligne que Tracadie s’étend sur 500 km².

Il se souvient en revanche du choc provoqué sur plusieurs citoyens par la voie de contournement.

«Quand il y a des projets majeurs, il y a des changements d’habitudes. Il y a eu une baisse d’achalandage sur la rue principale, où se trouvent tous les commerces de Tracadie, raconte l’élu. Mais il y a eu des investissements de façon indirecte ensuite.»

M. Losier fait référence à la rue Rivière-à-la-Truite, par exemple, qui connecte sa communauté à la route 11. Un parc commercial et des logements se sont construits à proximité.

«Aujourd’hui, la voie de contournement est vue comme un avantage, assure-t-il. Elle permet de faire des travaux sur la rue principale où le système d’eau et d’égouts doit être refait. Elle évite aussi que les gros camions abîment nos rues et fassent du bruit. Elle permet enfin aux services d’urgence d’intervenir rapidement.»

Les avis de commerçants de la rue principale de Tracadie sont plus nuancés.

«Ma clientèle, c’est plus des gens d’ici, mais ils sont gênés de venir, remarque Sandy Mallet, la gérante de la boutique érotique Sexxxy Puff depuis cinq ans. Pour les touristes, c’est quelque chose d’attrayant, mais ils n’entrent plus dans la ville.»

«Je trouve ça correct, le contournement réduit le trafic, ça permet d’aller plus vite, témoigne en revanche Marie-Line Richard à La Bonne Bouffe – Maison Chez Rhéa, ouverte depuis huit ans. Les affaires marchent bien.»

Caraquet

C’est à partir d’octobre 2016 que les automobilistes ont pu éviter Caraquet en restant sur la route 11.

«Les gouvernements ont plus usé de politique que de logique, juge l’actuel maire de la Ville, Bernard Thériault. À Caraquet, le contournement est inutile, car il n’y a pas assez de circulation. Il réduit peut-être un peu le nombre de camions-remorques, mais il a gêné des propriétaires de terrains.»

Ce projet avait, par exemple, causé de l’amertume à Jean-Maurice Thériault. Celui-ci possédait des terres forestières de 15 acres, traversées par la route et rendues inaccessibles à cause des clôtures fauniques.

«C’est très frustrant. D’autant plus que je paye mes taxes sur ces terrains», a-t-il déclaré à l’Acadie Nouvelle en septembre 2016.

En effet, l’habitant de Bertrand y allait tous les ans pour couper le bois de chauffage dont il se servait l’hiver: l’équivalent de quatre cordes, coûtant à 236$ chacune à l’époque, selon lui.

«Tout ça peut reprendre son sens si la voie d’évitement est connectée à ses extrémités est et ouest, plaide le maire de Caraquet. Il faut continuer l’autoroute qu’on nous a promise dans les années 1990 et qui n’est venue que par sections.»

L’élu souhaite une route à accès limité de Janeville à Bertrand (que les conducteurs pourraient rejoindre seulement à des endroits précis). Il réclame aussi une autoroute traversant le territoire de Pokemouche. Il soutient que de telles infrastructures, reliées au contournement de Caraquet, permettraient aux individus et aux marchandises d’entrer et de quitter beaucoup plus facilement la Péninsule acadienne.

«La route 11 est notre cordon ombilical vers le reste de la province, illustre M. Thériault. C’est notre façon d’envoyer nos enfants étudier à Moncton, de nous rendre au centre de services qu’est Bathurst ainsi que d’importer et d’exporter nos marchandises.»

Pas de projet entre Bertrand et Janeville

La mairesse de Grande-Anse, Thérèse Haché, admet qu’une route à accès limité de Janeville à Bertrand, contournant sa ville, avantagerait l’économie de la Péninsule acadienne.

«Ça permettrait une circulation plus rapide pour les entreprises. Pour ceux qui sont en affaires, le temps est précieux. Mais le tourisme est aussi un moteur économique, plaide-t-elle. Grande-Anse a un centre d’information pour visiteurs depuis 40 ans. Si on fait une voie de contournement, comment va-t-on aider les touristes à s’intéresser à ce qu’il y a ici et dans la Péninsule?»

De toute façon, ce projet attendra.

«À l’heure actuelle, le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) ne prévoit pas de construire une voie de contournement entre les communautés de Bertrand et de Janeville, indique le relationniste Jeremy Trevors. La priorité est de maintenir et d’améliorer l’infrastructure existante en prolongeant leur durée de vie utile tout en minimisant les dépenses d’investissement à long terme.»