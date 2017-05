L’école Antonine-Maillet?

La ville de Dieppe comptera bientôt deux nouvelles écoles acadiennes et francophones sous un même toit, à la croisée du Boulevard Dieppe et du chemin Melanson.

Ces nouvelles écoles accueilleront près de 1000 élèves, de la 3e à la 8e année – sûrement le plus gros complexe scolaire de niveau primaire au Nouveau-Brunswick.

Ainsi, il faudra bientôt trouver un nom à chacun de ces deux nouveaux établissements d’enseignement.

Je prends donc la liberté de suggérer publiquement que ces deux nouvelles écoles portent les noms d’école Antonine-Maillet et Académie Viola-Léger, pour des raisons évidentes. Saviez-vous qu’il existe une école au nom d’Antonine Maillet à Oshawa en Ontario, mais qu’aucune école acadienne ne reconnaît cette grande dame de la littérature et de l’enseignement de chez nous?

Les occasions d’honorer nos grandes Acadiennes et nos grands Acadiens en donnant leur nom à des institutions scolaires seront de plus en plus rares au Nouveau-Brunswick, le nombre de constructions de nouvelles écoles est appelé à diminuer. Laissons de côté les noms dénués de sens, les «carrefour des amis du bas du cap» de ce monde qui ne contribuent en rien à rappeler aux prochaines générations l’empreinte laissée par de grands Acadiens dans les diverses sphères de notre culture.

Ne manquons pas l’occasion de reconnaître ces deux grandes dames en apposant leurs noms sur une enseigne commune, témoin du lien étroit qui unit l’auteure de la Sagouine et celle qu’il l’a interprétée pendant plus de 40 ans.

Steve Lapierre

Mascouche, Qué. (anciennement de Moncton)