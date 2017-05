Plusieurs personnes de mon entourage s’attendaient à une éclatante victoire de Maxime Bernier au Congrès de direction du PCC le 27 mai. Quant à moi, ce gars ne m’inspirait guère confiance. Toutefois, Andrew Scheer, qui se dit bilingue et qui l’est dans les faits, a remporté la victoire et est devenu chef au 13e tour de scrutin.

Des 13 candidats qui se présentaient à la chefferie, il y en avait, selon moi, une bonne demi-douzaine au départ qui se classaient devant Maxime. Ce dernier comptait toutefois sur son organisation et son équipe pour accéder à la direction du parti et sa stratégie a failli porter fruit, excepté dans le dernier virage tout comme dans une grande course d’autos.

Maintenant, nous avons un «social conservative» de l’Ouest canadien pour diriger les destinées du Parti conservateur. C’est bien difficile de définir ce genre de politicien, fils spirituel de Stephen Harper.

Il faut bien l’avouer. Justin Trudeau aura du pain sur la planche avec un jeune chef âgé de 38 ans qui aura du talent parmi ses députés si la tendance se maintient. Toutefois, peut-on s’attendre à la parité au Conseil des ministres si jamais Andrew Scheer devient le premier ministre du pays? J’ai mes doutes.

Marcel Arseneau

Atholville