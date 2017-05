Mieux se connaître pour mieux s’entendre

M. le ministre de l’Éducation, Brian Kelly, nous sommes un groupe de huit personnes qui se réunissent une fois par mois pour réfléchir ensemble à divers enjeux. Il arrive que notre réflexion nous incite à passer à l’action. C’est ce qui s’est produit lors de notre dernière rencontre, qui portait sur la façon dont l’enseignement de l’histoire pourrait contribuer à une meilleure compréhension entre les trois peuples fondateurs de la province.

Nous avons discuté des articles publiés dans l’Acadie Nouvelle du 10 mai 2017 et de l’éditorial du 11 mai dans le même journal au sujet du rôle important que peut jouer la connaissance de l’histoire des peuples acadien, amérindien et anglophone dans la promotion d’une meilleure compréhension mutuelle. À notre avis, Maurice Basque et l’éditorialiste François Gravel ont vu juste en soutenant que les carences en matière de connaissances historiques contribuent au manque d’appréciation et de compréhension entre les trois peuples. Les trois solitudes persistent…

Sans connaissance réciproque, les préjugés sont rois. Ils empêchent la compassion et gênent l’épanouissement de la société vue dans son ensemble.

Nous croyons qu’au cours des dernières années, il y a eu du progrès au Nouveau-Brunswick dans l’acceptation réciproque de nos communautés. Nous nous réjouissons de constater, par exemple, que le Plan d’éducation de 10 ans comprend un objectif portant sur la valorisation de la culture et de l’histoire des peuples des Premières Nations auprès des élèves francophones.

Toutefois, des incidents regrettables viennent souvent montrer la pertinence d’agir pour aller plus loin dans la compréhension des trois peuples. Le fait que certains épisodes de la série télévisée «The Story of Us» présentent une vision tronquée de l’histoire acadienne et amérindienne prouve qu’il reste du travail à faire.

Nous souhaitons que votre gouvernement, et en particulier le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, prennent l’initiative de former un comité comprenant à la fois des personnes représentant les trois communautés et des spécialistes de la communication et de l’éducation dans le but de penser, développer et opérationnaliser des stratégies susceptibles d’améliorer la connaissance réciproque des trois communautés, entre autres par une révision de l’enseignement de l’histoire dans les trois communautés.

Selon nous, la promotion de la connaissance réciproque entre les communautés devrait faire partie de l’énoncé de mission du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de son ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Nous nous permettons de réclamer que votre ministère organise à ce sujet des rencontres exploratoires avec des citoyennes et des citoyens concernés. Notre groupe pourrait être l’un de ceux que vous choisiriez de rencontrer à votre convenance. Nous sommes à votre entière disposition.

Un groupe de citoyennes et de citoyens préoccupés.

Conrad LeBlanc (Memramcook)

Réginald Aucoin

Fernand Arsenault

Armand Bannister

Daniel Beaudry

Corinne Gallant

Simone LeBlanc-Rainville