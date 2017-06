La prudence est de mise: un droit encore fragile

On apprenait la semaine dernière la décision rendue par la Cour du Banc de la Reine qui a ordonné une injonction permanente dans le but d’interdire les manifestations contre l’avortement sur le terrain de l’Hôpital régional Chaleur. Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick a favorablement accueilli cette décision lors d’une entrevue jeudi dernier et en a profité pour rappeler la nécessité de se doter d’une loi provinciale interdisant les manifestations contre l’avortement à proximité des hôpitaux.

Dans son éditorial du samedi 27 mai, François Gravel appelle le gouvernement à la prudence. À la veille du 30e anniversaire de la décriminalisation de l’avortement, il est plus que temps d’agir.

Liberté d’expression, d’association, de croyance, d’opinion, de réunion pacifique

Les arguments contre l’interruption volontaire de grossesse (IVG) arrivent bons premiers sur les recherches à cet effet, bien après les informations gouvernementales ou des régies de la santé. Le discours contre l’avortement est sur plusieurs tribunes. C’est sans oublier les 10 années sous le gouvernement Harper ou encore la nomination d’un homme ouvertement contre l’avortement à la tête du deuxième plus grand parti au Canada. Nous pourrions également mentionner la manifestation annuelle dans les rues d’Ottawa afin de manifester contre l’avortement ou les 40 jours pour la vie, annuellement, aux abords de la rue Champlain à Moncton. Permettez-nous de douter de la menace.

Restreindre, car «nous n’aimons pas la cause qu’ils défendent»

Nous pourrions décider de protéger ces femmes. Après tout, n’est-ce pas un droit fondamental? Rappelons également que l’interdiction d’avortement a été déclarée inconstitutionnelle par le plus haut tribunal au pays. En avançant la sécurité de la personne et les libertés, prévues par la Charte, la Cour suprême du Canada a affirmé que toute législation qui crée des barrières à l’accès des soins médicaux, incluant les services d’avortement, viole le droit à la sécurité de la personne.

Le 8 août 2000, la Colombie-Britannique a adopté une loi, Access to Abortion Services Act, R.S.B.C. 1996, c. 1, qui limite le droit de manifester devant les cliniques d’avortement. Cette restriction à la liberté d’expression a été jugée raisonnable par la Cour d’appel de cette province dans l’affaire R. v. Spratt, 2008 BCCA 340. Par un jugement unanime, les trois juges de la Cour d’appel de Colombie-Britannique ont estimé que la liberté de manifester était limitée par la nécessité de protéger les femmes vulnérables dans les zones entourant les cliniques.

En 2016, le ministre de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Parsons, a annoncé qu’il planifiait déposer une loi à l’automne pour établir ce type de zone tampon autour des établissements de santé qui pratiquent les avortements.

Le 29 mai 2017, le procureur général de l’Ontario, Yasir Naqvi, souhaite déposer un projet de loi provincial pour imposer par injonction une «zone de protection» contre le harcèlement autour des sites où des soins pour l’avortement sont fournis, en Ontario.

Attention aux pentes glissantes: au-delà des routes achalandées

Il n’est pas question de supprimer la liberté d’expression aux personnes contre l’IVG, encore moins de prétendre à un quelconque encadrement de la liberté d’association et de réunion pacifique. Il est question de mettre de l’avant la nécessité, encore en 2017, de garantir le droit à l’interruption volontaire de grossesse, si durement acquis, au détriment de la vie de milliers de femmes. L’humiliation et le harcèlement infligés aux femmes visées lors de ces manifestations sont de trop.

Certainement, la prudence est de mise; ce droit est encore beaucoup trop fragile.

Les femmes dans toute leur diversité qui sont à l’origine des jugements mentionnés ont besoin que nous garantissions leurs droits. Imaginons, par exemple, une femme en situation de handicap, une jeune femme d’une petite communauté, une femme en situation de pauvreté, une personne trans, une femme immigrante ou réfugiée. Ces caractéristiques font en sorte que ces femmes ont une appréhension particulière à l’idée d’être confrontée par des manifestants. Plusieurs professionnels de la santé font également l’expérience de peur et de stress.

Le RFNB lutte pour ce droit depuis maintenant 10 ans. Il a lutté pour sa reconnaissance. Il a félicité le gouvernement quand il a fait preuve de leadership pour enlever une grande barrière à cet accès. Le RFNB continue de lutter pour une plus grande accessibilité à ce service pour toutes les femmes du Nouveau-Brunswick qui font le choix d’y recourir.

Mais si les groupes de femmes, les mouvements féministes et leurs alliés ont revendiqué l’accessibilité à l’interruption volontaire de grossesse afin d’affirmer l’autonomie reproductive des femmes, le mouvement s’y opposant le remet constamment en question.

Le gouvernement doit poursuivre son engagement, rester fidèle à ce qui l’avait animé lorsqu’il a pris la décision d’abolir le règlement 84-20. Le gouvernement, appuyé par les régies de santé, doit garantir ce droit fondamental en interdisant les manifestations contre l’interruption volontaire de grossesse à proximité des hôpitaux et cliniques tout en augmentant les points de service.

La protection des droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables est souvent l’amie de l’avancement de nombreuses sociétés égalitaires et inclusives.

Nelly Dennene

Directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick