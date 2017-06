Un honneur sans valeur

N’étant pas un adepte de la monarchie, un système archaïque hérité du moyen-âge, comment pourrais-je considérer la médaille du Souverain comme un honneur, d’autant plus que je fais partie des conquis et non des conquérants, donc cette médaille n’est qu’un rappel que je suis le sujet d’une reine que l’histoire m’a imposée par la force des armes.

Par contre, je m’étais senti honoré de recevoir l’épinglette du Gouverneur général pour l’entraide en reconnaissance de mes années de bénévolat, et davantage parce que l’initiateur de cette reconnaissance était l’Acadien Roméo LeBlanc, lors de son mandat comme gouverneur général.

Pourquoi l’épinglette du Gouverneur général est-elle devenue la médaille du Souverain?

Je n’en sais rien et, peu importe, cependant je ne peux accepter ce que je considère un affront à la mémoire de Roméo LeBlanc.

Par contre, en considérant le montage de la CBC, The story of us, je ne suis pas des plus surpris de cette tendance à vouloir oublier pour ne pas dire camoufler certains volets de l’histoire.

En fonction des points mentionnés plus haut, j’ai cru bon de retourner cette médaille qui, pour moi, n’a aucune valeur.

Robert Thibault

Moncton