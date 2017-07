La Spiritualité avant l’argent

Quand j’ouvre le journal, et que je vois écrit «bisbille au Sanctuaire Sainte-Anne», ça me fait énormément de peine. Il y aura toujours un comité pour le sanctuaire. La preuve, ils sont déjà organisés pour la neuvaine. Après tant d’années sur un comité, il est peut-être bien que ça change. Ça n’enlève pas la bonté et le dévouement de ceux qui en ont fait partie. Il faut savoir donner sa place, d’autre son capable aussi. Il faut leur en donner la chance. Vous savez, on n’est pas irremplaçable. Si chacun offre ses services selon ses capacités, la neuvaine sera encore une réussite cette année.

Mgr Jean-Yves Molinas fait un beau travail. En plus, il remplace des prêtres qui doivent s’absenter. Il a laissé son pays pour venir ici, saurons-nous l’accueillir et l’aider? Oublions les gros chiffres, l’argent ce n’est pas tout.

Mgr Jodoin et le père Frenette savent bien que le sanctuaire appartient au diocèse. Il est bon qu’il y ait des représentants de différente paroisse sur le comité. Si on faisait confiance et qu’on arrêtait d’être pessimiste. La neuvaine à Sainte-Anne est un temps de prière et d’accueil. Soyons surtout prêts à accueillir tous ces pèlerins. Disons merci de vivre à côté de ce beau sanctuaire.

Raymonde Godin

Caraquet