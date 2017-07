L’inclusion est notre force

Vous avez probablement tous entendu aux nouvelles que la Banque TD va créer 575 emplois dans la région du Grand Moncton. Si on se fie aux antécédents de cet organisme en matière de création d’emplois, je crois qu’on puisse présumer que ce projet finira par créer un plus grand nombre d’emplois dans la région que celui annoncé. Et, on n’aura pas à attendre longtemps.

Frank McKenna, le porte-parole de la TD lors de l’annonce, a fait allusion à une dépense en capital de 20 millions $ dans le cadre du projet. Cette dépense à elle seule générerait un revenu d’impôt foncier commercial pour la municipalité de près d’un demi-million de dollars par an. La province du Nouveau-Brunswick aurait aussi sa part de l’impôt foncier prélevé puisque 53% du revenu généré va aux municipalités et l’autre 47%, à la province.

Le Conseil de leadership en économie (CLE), avec l’aide d’un économiste, a conçu une méthode pour calculer l’impact monétaire lorsqu’une nouvelle entreprise s’établit dans la région. Le calcul tient compte des emplois créés et des mises de fonds. D’après les calculs du CLE, le Grand Moncton retirerait aussi près de 650 000$ en revenus supplémentaires provenant de l’impôt foncier résidentiel généré par la création des 575 emplois. Ce chiffre augmenterait de façon proportionnelle, si le nombre d’emplois était beaucoup plus élevé. Ce qui est fort probable.

L’ensemble de l’économie régionale tirerait profit de l’injection d’un aussi grand nombre d’emplois. Et, pas seulement en impôts fonciers. Selon les calculs du CLE, 575 emplois génèrent une masse salariale additionnelle de près de 26 millions de dollars dans la région.

Cette grande nouvelle n’est pas arrivée toute seule. Les annonces de création d’emplois aident à démontrer les efforts extraordinaires que font les partenaires du développement économique. Mais, ces annonces ne mettent en valeur que le résultat final de 18 à 24 mois de labeur. Ce projet n’aurait pas été possible sans le concours de tous les gens d’affaires de la région, les municipalités de Dieppe, Moncton et Riverview, et Opportunité Nouveau-Brunswick. Il y a une véritable concurrence à l’échelle du globe pour continuer à croître et pour trouver des occasions d’investir. Nous continuons à suivre les pistes les mieux adaptées à notre région. Nous explorons les données. Nous faisons des démarches. Nous écoutons nos partenaires. Et, nous établissons des contacts à l’échelle du globe.

Notre région est un pôle d’attraction autant pour les investisseurs internationaux que pour la main-d’œuvre. Ils sont fascinés par ce que font les trois municipalités et les gens d’affaires pour assurer la croissance économique et la prospérité de Dieppe, de Moncton et de Riverview.

À la fin du printemps 2016, la Corporation 3+ a appris qu’une société internationale songeait à étendre ses opérations en Amérique du Nord. Le Nouveau-Brunswick était dans sa mire comme un endroit possible.

Nous avons donc dressé un plan d’action pour attirer cette société. Nous avons au départ été informés que les décideurs avaient l’intention de ne considérer qu’une seule ville au Nouveau-Brunswick, et ce n’était pas le Grand Moncton. Grâce à un bon rapport avec l’un des décideurs de l’entreprise, un résident a pu les convaincre de considérer aussi notre région comme un lieu possible pour l’expansion.

On nous a dit que ce rajustement de dernière minute à leur calendrier ne permettait pas à l’ensemble des décideurs d’être présent pour écouter notre exposé. Nous avons cru que nous commencions le processus avec un désavantage. Mais cela ne nous a pas empêchés de déployer nos meilleurs efforts pour illustrer tous les atouts et toutes les possibilités qu’offre notre région.

La présentation s’est déroulée à l’Université de Moncton. Vingt-deux personnes de 11 organismes et ministères y assistaient. Ils ont exposé ce qu’ils pouvaient faire pour aider l’entreprise à s’établir avec succès dans notre région.

Les visiteurs nous ont affirmé qu’ils étaient très impressionnés par ce que la région avait à offrir. Moncton était un ajout de dernière minute à leur itinéraire. Mais, il est devenu le plus fort concurrent.

Lorsque toutes les parties concertent leurs efforts, le Grand Moncton est un concurrent de taille sur le marché international.

La cohésion qui existe au sein de notre merveilleuse région constitue une force. Grâce à elle, le Grand Moncton a été désigné le meilleur endroit au Canada en 2016. Il s’agit d’une désignation de la revue internationale Site Selection. Selon son rédacteur en chef, la corporation de développement économique du Grand Moncton a été choisie à cause de «sa liste impressionnante d’organismes membres». Dans le cadre du processus d’évaluation, on aurait reçu une cote élevée pour notre composante sur les partenariats.

Contrairement à la Banque TD, la société internationale a délaissé son projet de pénétrer le marché en Amérique du Nord. Elle a décidé de concentrer ses efforts sur ses marchés en Europe et en Afrique avant de se lancer ailleurs. Pour elle, il s’agissait d’une sage décision d’affaires. Mais nous voulons qu’elle revienne. Dans le secteur du développement économique, tout prend du temps. On gagne parfois tout de suite et on gagne parfois plus tard. Mais, on ne laisse jamais tomber. Ce serait le moyen le plus sûr de s’assurer d’un échec. Ce serait préparer le terrain pour un ralentissement de la croissance économique que connaît le Grand Moncton depuis près de 30 ans. Il n’est pas réaliste de s’attendre à des résultats rapides ni à des gains faciles. Il faut du temps, de l’énergie et de la persévérance. Mais, les retombées en valent la peine. Il faut voir tout effort comme un investissement.

Voilà quelques initiatives de la Corporation 3+ pour attirer des bailleurs de fonds et recruter ou retenir la main-d’œuvre. Il y en a bien d’autres. Corporation 3+ continuera à s’appuyer sur le soutien exceptionnel des trois municipalités, des gens d’affaires, ainsi que nos partenaires chez Opportunité Nouveau-Brunswick. Une démarche collective est à l’origine du développement économique dans la région du Grand Moncton. Cette démarche va continuer à prendre de l’élan. Nous étions des joueurs dans le dossier de la Banque TD et dans celui de la société internationale. Des gens d’influence ont pu présenter la Corporation 3+ aux bons décideurs. Notre mission est de rallier toute la collectivité pour faire le meilleur cas d’affaires possible quand l’occasion se présente. Pour ce faire, il faut que tous les membres de la collectivité contribuent à notre succès collectif.

Eric Mourant

Président et directeur général

Corporation 3+