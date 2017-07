Les municipalités pleurent

Les municipalités se plaignent de ne pouvoir fonctionner sans un ajustement de l’évaluation foncière.

C’est vrai que le gouvernement provincial a gaffé dans le processus des évaluations. Maintenant, pour augmenter leurs revenus, les municipalités devront augmenter leur taux de taxation et ne pourront pas se cacher derrière l’augmentation de l’évaluation. Par exemple, depuis maintes années, Dieppe a augmenté la facture sous prétexte que c’est en raison de l’évaluation provinciale.

Chaque année, nous sommes témoins de déclarations par plusieurs municipalités, nous vantant de maintenir le taux de taxation. Pourtant, pour le citoyen, le taux est de moindre importance. C’est uniquement le montant de la facture qui importe.

Cependant, certaines municipalités, même parmi celles sans augmentation de leur assiette fiscale, ont réussi à contenir l’augmentation de la facture. Pour nous à Dieppe, il y a un plus grand penchant à dépenser, au nom du soi-disant progrès, à tout prix. Malgré une constante et généreuse augmentation annuelle de l’assiette fiscale ainsi qu’une augmentation de l’évaluation, ce n’est pas encore assez. En plus, on impose même une augmentation du taux de taxation.

Maintenant, avec le gel des évaluations, les municipalités devront exposer leur habitude à dépenser et ainsi augmenter leur taux de taxation s’ils cherchent à toujours accroître leurs revenus et nos factures.

Francis J. Cormier

Dieppe