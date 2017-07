Chaque semaine la chronique du père Serge Comeau dans l’Acadie Nouvelle nous arrive avec un vent de fraîcheur comme le vague de la mer. Je veux le remercier lui et les responsables de notre quotidien acadien de nous apporter chaque semaine un souffle de vie.

Les mots des chroniques nous permettent de vivre – et non de subir – les changements de société qui sont les nôtres. Au menu de nos vies, nous avons besoin d’un chemin de lumière et les chroniques nous engagent afin d’y marcher dans la sérénité.

Dans une Église qui semble s’intéresser davantage aux structures qu’à la source de l’eau vive de l’Évangile, nous sommes chanceux et chanceuses de nourrir nos vies avec des chroniques aussi simples et si remplies d’espérance. Félicitations!

Évangéline Savoie

Caraquet