Mgr Jodoin, hissez le drapeau blanc

Isidore Dugas

Caraquet

C’est plus qu’une bisbille au sanctuaire Sainte-Anne-du Bocage, c’est émouvant et je pèse mes mots. C’est écœurant de voir Mgr Daniel Jodoin nous interpeller encore une autre fois avec une approche que les gens de la paroisse de Bas-Caraquet ne sont pas près d’oublier… Jadis, j’ai cru moi aussi, comme bien d’autres, aux accidents et aux hasards; toutefois, en découvrant les principes de la pensée constructive, j’ai compris la loi de la causalité.

Il existe une force qui fait qu’une attitude positive entraîne la réussite et une attitude négative attire l’échec.

Votre approche avec le comité de bénévoles est la même approche exercée avec les paroissiens de Bas-Caraquet concernant leur église. Vous êtes, Mgr Jodoin, à l’antipode de votre leadership en tant que chef spirituel qui gouverne un diocèse. Vous n’inspirez personne et il serait sage de lâcher prise. Un leader (spirituel) ne cherche pas à imposer sa volonté.

Le comté de bénévoles du sanctuaire mérite notre admiration et nos soutiens pour sa gestion administrative et son leadership qui est à son summum dans l’histoire du sanctuaire. L’activité principale et dominante du sanctuaire, c’est la neuvaine de Sainte-Anne du 17 juillet au 26 juillet. Le reste de l’année, la chapelle sert pour le recueillement et la méditation. Voilà Mgr la formule gagnante pour ceux et celle qui croient aux ferveurs de la bonne Sainte-Anne.

En passant, un évêque en bon leader spirituel doit guider ses fidèles dans le chemin de l’harmonie. Pour cela, il faut savoir communiquer, sans imposer. Un bon leader est respecté dans ses prises de décisions et s’il ne sait pas communiquer, il court à sa perte et engendre lui-même des conflits blessants tels que ceux avec le comité des bénévoles.

Mgr Jodoin, en tout respect, hissez le drapeau blanc et retirez-vous de ce dossier. L’Église est assez fripée comme cela. Méditez le message du pape François qui exhorte les prêtres et les évêques à faire place aux femmes et aux laïques dans l’Église.