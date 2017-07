Je suis right confused

Les jeunes sont réputés pour remettre en question les idées reçues et les façons de faire des générations qui les ont précédés.

Il est en de même en Acadie qui s’est enflammée pour et contre le slogan «right fier» des Jeux de la francophonie canadienne tenus à Dieppe-Moncton. Les médias et les francophones majoritaires d’en dehors de l’Acadie se sont même mis de la partie.

Pourquoi cela polarise tant? Pourquoi les opinions sont-elles si tranchées et difficilement réconciliables?

Au risque de généraliser, je dirais qu’il y avait les jeunes d’un bord et les moins jeunes de l’autre. Sur un autre axe, il y avait les Acadiens du Sud-Est d’un bord et ceux au nord de Miramichi de l’autre. Mon hypothèse veut que plus on est jeune et plus on connaît le Sud-Est ou son parler chiac, plus on semble favorable au slogan right fier.

Je comprends difficilement l’opposition féroce à ce slogan, choisi par les jeunes eux-mêmes. On en extrapole l’assimilation, comme si la richesse des Jeux ou de la langue pouvait se réduire à deux mots. Celles et ceux qui s’opposent à ce slogan auraient sûrement été contre l’idée que la messe soit prononcée dans la langue de la paroisse au lieu du latin.

Ce que les majoritaires et les puristes de la langue ne saisissent pas est que le slogan des jeux est revendicateur, non pas assimilationnisme. Personnellement, je n’aurais pas milité en faveur de ce slogan, qui m’a fait sourciller la première fois que je l’ai entendu. Plusieurs ont raison de se soucier de la qualité de la langue ou de l’enseignement en français. Toutefois, je suis solidaire des jeunes qui affirment leur identité dans une langue vernaculaire qu’ils utilisent entre eux.

L’affirmation identitaire n’a ni borne ni limite. Que les jeunes choisissent quelques mots pour en résumer l’idée ne devrait nous apeurer.

Pourquoi les stars françaises peuvent être glamour le weekend entier tandis que de jeunes Acadiens ne peuvent pas être right fiers?

Ricky G. Richard

Québec