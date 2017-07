L’autopsie de la SANB

D’après sa définition, une autopsie est réclamée par les proches d’une personne morte. Elle se fait par la dissection et l’examen d’un cadavre pour déterminer les causes de la mort ou pour la recherche scientifique. Malgré l’utilisation d’un respirateur artificiel pour faire croire que la SANB n’est pas cadavérique, la situation actuelle ne laisse plus grand espoir. Les éléments qui induisent cette conclusion sont les suivants:

L’orientation de la Direction générale: Le président Kevin Arseneau est plein de bonnes intentions, personne ne doutera de sa sincérité. Toutefois, le contrat qui lie la SANB à Patrimoine canadien découle de la Loi sur les langues officielles et non des lois sur l’environnement ou de tout autre domaine de la vie quotidienne. Le financement a des conditions bien précises. Il commande à la SANB de jouer le rôle de défenseur des droits de la minorité linguistique acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, et non d’épouser toutes les causes, comme le verglas et les bleuets, entre autres.

De la même façon, la nature du contrat qui lie la SANB à Immigration Canada paraît échapper autant à la direction générale qu’à son conseil d’administration. Ce contrat commande à la SANB de créer et développer le réseau de toutes les forces communautaires vives du territoire néo-brunswickois pour y favoriser l’intégration des nouveaux arrivants francophones, et non de se «garrocher» de gauche à droite pour payer des frais d’administration au gré du DG.

Le quorum: Une association provinciale qui n’est pas capable d’atteindre le quorum minimal de 40 personnes pour tenir son AGA pose un sérieux problème existentiel (Art. 8 du Règlement général). Un quorum reconnu à la bonne franquette, comme on l’a fait à Miramichi, en incluant les employés comme membres votants, ne peut avoir une valeur réglementaire. On se souvient encore de l’AGA de la SANB qui a été annulée à Grand-Sault en 2015, en raison du quorum non atteint.

Rappelons que les deux principaux bailleurs de fonds connus de la SANB sont soumis à une révision du vérificateur général du Canada. Ce qui veut dire qu’ils doivent effectuer certaines vérifications avant d’autoriser des déboursés. La SANB peut-elle survivre sans ces subventions?

L’absence de médias à son AGA – du jamais vu en 75 ans – n’est-elle pas un signe de mortalité de la SANB?

Même si la direction convoquait une autre AGA, comme le prévoit le règlement général, elle perdrait toute crédibilité, voire même sa légitimité. Le temps n’est-il pas arrivé de revoir le financement des organismes par les gouvernements? Une réflexion sérieuse s’impose. Le spectacle de Grand-Sault a fait son œuvre, il faut penser à autre chose. La SANB est cadavérique et, pire encore, ses décisions budgétaires de la dernière année sont caduques et inadmissibles en raison du quorum non atteint à son AGA de Miramichi du 18 mai dernier, comme à celle de Grand-Sault du 13 juin 2015.

Benoît Duguay

Moncton