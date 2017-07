Les applaudissements parlent

Jour de fête, en grande pompe, les pèlerins prient cette année la sainte Anne.

Depuis mon retour de Montréal en 2008, j’assiste à une progression de l’Évangile et comme le dit si bien un ancien confrère du collège, Pierre Allard, et je cite: Si l’Évangile peut pénétrer dans les pires prisons du monde, elle peut pénétrer dans toutes nos collectivités et dans nos cœurs.

Chaque prédicateur pendant la neuvaine, dont les deux derniers, le Père Daniel Bernaquet d’Ottawa et le laïc Réjean Bernier, avait abordé le thème: «Devenir chrétien en dehors de l’église». De l’intérieur, on est une église célébrante. Le peuple célèbre ce qu’il pratique, ce qu’il vit et traverse, tout droit dans la veine de pensée du pape François. Un thème de réflexion, de remise en question, poignant, terre à terre, et d’actualité.

Cette année, «La miséricorde de Dieu», par le père Molinas, un thème usé à la corde. Le monde croyant en a soupé de ces thèmes non actualisés.

Le jour l’an dernier; la nuit revenue cette année avec le Père Molinas.

L’Église Catholique romaine est en déclin, surtout en Amérique, mais non la foi. L’Église de demain sera relevée par des laïcs que vous dirigerez. Avec le père Molinas, c’est comme si on répétait les mêmes thèmes de l’Évangile non actualisé, oubliant que l’évolution intellectuelle a une longueur d’avance. La restructuration entamée au Sanctuaire de Sainte-Anne du Bocage est un mauvais présage pour l’avenir, Mgr. Jodoin. Vous avez encore le choix, car l’humeur des pratiquants n’est pas trop catholique. L’an passé, on a fait un saut dans la modernité avec un laïc comme prédicateur, attirant les foules et les revenus.

J’ai observé un fait cette année: on a applaudi le prédicateur le temps d’une politesse. L’an dernier, le prédicateur avait été applaudi un grand moment soutenu avec joie et enthousiasme. Cela m’a vraiment frappé.

Normand LeBouthillier

Caraquet