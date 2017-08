N’oublions jamais…

Chère langue française, je t’écris aujourd’hui parce que, tu le sais très bien, le 15 août s’en vient à grands pas et les célébrations ont déjà commencé un peu partout dans nos régions acadiennes. C’est aussi ta fête que nous célébrons, n’est-ce pas? C’est en grande partie à cause de toi si on est toujours ici pour célébrer qui on est, qui on a été et qui on deviendra. Je tiens à t’assurer que si nous sommes toujours là aujourd’hui c’est parce qu’au cours de notre périple historique, des Acadiennes et des Acadiens t’ont aimée profondément et ont fait de leur mieux pour te protéger de ceux qui, au cours des quatre derniers siècles, ont tenté de te faire disparaître. C’est grâce à l’amour inconditionnel de ces braves gens, nos ancêtres et leur descendance, si aujourd’hui tu occupes encore une partie importante dans nos vies.

Toutefois, ce qui me chagrine beaucoup depuis quelque temps c’est de constater jusqu’à quel point on tente de t’oublier. À mon avis, on ne te traite pas toujours avec dignité et respect et malheureusement, plusieurs semblent vouloir même t’abandonner et te remplacer par une étrangère qui rôde dans les parages depuis trop longtemps et qui veut prendre ta place. Oui, prendre ta place et trop souvent on ne fait pas grand-chose pour l’éloigner. Je dirais même que plusieurs accordent à cette étrangère une place de choix au sein de leur vie.

Encore cette semaine, on nous informe que tu perds du terrain un peu partout sur notre grand territoire canadien, et ce phénomène a des répercussions chez nous en Acadie. On dit même que si rien n’est fait pour renverser la tendance que tu pourrais éventuellement disparaître de nos vies à plus long terme et ça me casse le cœur. Toi, fidèle amie, depuis toujours qui, par ta fidélité, ta beauté, ta persévérance et ta poésie, tu as soudé nos cœurs et nos âmes pendant si longtemps. Tu as été le fil conducteur de notre identité et je dirais c’est bien à cause de toi si moi et les membres de notre grande famille linguistique sommes toujours debout. C’est bien à cause de toi, si nous avons surmonté les défis du Grand Dérangement pour arriver à créer des institutions afin d’assurer ta pérennité. Tu sais, c’est comme dans la chanson qui dit, «l’amour, ça vit, ça meurt et ça revient». C’est pourquoi j’invite tout le monde à raviver cette flamme pour que l’amour revienne. Pour ce faire, il faut bien y mettre tous les efforts pour que nos enfants ne puissent jamais t’oublier et surtout oublier qui nous sommes et d’où on vient.

Bonne fête de l’Acadie à toutes et à tous!

Jeanne d’Arc Gaudet

Moncton