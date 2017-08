L’éditorial de François Gravel sur l’emploi au NB est un excellent texte qui fait réfléchir. Pas si facile que cela de se trouver un emploi à moins d’avoir un cours ou profession en demande. On pense que l’usine de pot d’Atholville va sauver le Nord du N.-B. avec des emplois nouveaux et payants. Et d’un autre côté, le Téléjournal de Radio-Canada ce soir (du 10 août) a fait une mise en garde sérieuse. La mari conduirait à des drogues plus fortes et plus «addictives». Qui aura le dernier mot? Les gouvernements qui cherchent des sous, de gros sous comme on disait autrefois, à donner aux entreprises.

Marcel Arseneau

Atholville