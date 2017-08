Une initiative appréciée

Dans mes lettres d’opinion, il m’arrive trop peu souvent de souligner le merveilleux travail que rendent les milliers et les milliers d’individus posant des actes de bienfaisance dont le résultat améliore la condition et le bien-être des gens de notre belle province. Enviro Plus et l’Atelier Seconde Chance en sont un exemple.

Généreuses et vaillantes, la plupart dans le plus strict anonymat, ces personnes transforment l’esprit de la communauté, développent l’estime de soi, chez elles-mêmes tout comme chez les autres.

À l’instant, je pense à ce groupe très spécial formé de bénévoles, de femmes et d’hommes, qui depuis 2012, à Moncton, ont mis sur pied une initiative fort louable, une sorte de commerce à but non lucratif, où des gens, sans emploi, peuvent s’y rendre pour apprendre un métier sans être obligés de débourser le moindre dollar.

Ils découvrent leurs propres talents. Peu de temps après cette formation, elles

décrochent souvent un emploi stable et rémunérateur. Comme par miracle, ils deviennent des membres actifs et productifs de la société.

Précisons les faits. Tout récemment, cet organisme communautaire a acheté un édifice de plusieurs centaines de milliers de dollars, sans aucune aide gouvernementale, mais au moyen de dons privés et des profits réalisés par la vente d’objets améliorés et réparés. En d’autres mots, on donne une seconde vie, une seconde chance, à des meubles, à des appareils ménagers que des personnes ne veulent plus et qui sont offerts à établissement plutôt que d’être dirigés vers les dépotoirs publics où souvent ils pourrissent et polluent notre fragile planète. Par cette simple et très louable initiative, on a réduit par plusieurs tonnes le dioxyde de carbone qui aurait été logé dans notre atmosphère et qui aurait évidemment contribué au réchauffement planétaire.

Une fois rendus à cet édifice, ces objets sont embellis, parfois refaits, peints, nettoyés, désinfectés et vendus à des prix abordables, soit à des étudiants universitaires, à des familles, à des individus, lesquels sont tout à fait heureux d’avoir un appartement ou une maison mieux garnis.

Vraiment, je ne pouvais pas me taire devant cette trop belle initiative humaine et communautaire. Elle m’inspire et j’ose croire qu’elle en inspira d’autres tout autant.

Alcide F. LeBlanc

Moncton