Les nombreuses réalisations du Comité des 12

Comme tous les autres ouvrages écrits précédemment par Claude Snow au nom du Comité des 12, le plus récent, Triompher sans éclat, mérite aussi d’être lu et discuté par tous nos dirigeants politiques, par les fonctionnaires de l’État et la population en général.

Dans ce livre d’une centaine de pages, on peut vraiment apprécier l’ensemble des nobles réalisations accomplies par des gens qui œuvrent bénévolement depuis près d’un quart de siècle en faveur de la justice sociale au Nouveau-Brunswick.

Le livre est précis, clair et très bien rédigé. On dirait une sorte d’encyclique papale.

À travers chaque page du texte, on sent un amour et un respect sincères pour les gens sans défense, qui souffrent de la faim et de la misère, qui ne sont pas traités avec dignité et selon leurs droits civiques les plus élémentaires. Vraiment, la lecture de cet ouvrage m’a profondément touché et elle touchera tous les lecteurs également.

Comme il est rappelé dans le texte, il reste encore beaucoup à faire pour que les moins nantis soient compris et écoutés dans un dialogue face à face et non pas par le truchement d’un téléphone sans visage et sans cœur.

Alcide F. LeBlanc

Moncton