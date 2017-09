Une caserne dans un état lamentable

C’est avec un sentiment de dégoût et de frustration que j’ai appris que les gouvernements provincial et fédéral ne donnent pas un sou pour remplacer notre caserne de pompier qui est dans un état lamentable, probablement une des pires de la province. Cette bâtisse, vieille de près de 50 ans en forme de dôme en métal rouillé, est rendue insalubre à cause de la moisissure et est dangereuse pour notre santé.

On doit maintenant déménager dans un garage municipal qui n’a pas de réservoir d’eau, ni bureau ou de salle de réunion et aucune douche. Toutes les installations et la machinerie de ce garage se retrouvent maintenant dans l’aréna. De l’argent donné pour les marinas, le tourisme ainsi que les jardins botaniques, il n’y a pas de problème et je ne suis pas contre. Mais rien pour des pompiers volontaires qui n’ont plus de local, ça me dérange et c’est carrément insultant. On avait espoir que les gouvernements qui parlaient de projets d’infrastructure nous viendraient en aide, mais ce n’est pas le cas.

En plus de combattre les incendies, on doit aussi prêter main-forte la GRC, à Énergie NB (verglas, ouragans, etc), Ambulance NB, les brigades environnantes ainsi que s’assurer de la sécurité pour toutes sortes d’événements.

Les pompiers de Grande-Anse sauvent des millions de dollars en dommage dans notre territoire chaque année par nos interventions et les gouvernements nous remercienten levant le nez sur nous. Ce n’est pas correct.

Dans les journaux, dans le prochain mois, les représentants du gouvernement ne se gêneront pourtant pas pour placer leur photo avec un message qui vanteront et remercieront les pompiers lors de la semaine de la prévention des incendies.

Est-ce qu’ils veulent plutôt faciliter notre disparition en nous abandonnant?

Guy Landry

Citoyen de Grande-Anse et pompier volontaire depuis 35 ans