Usine nauséabonde

Un incident s’est produit à l’école Soleil Levant le 14 septembre lorsque les élèves n’ont pu sortir dans la cour de récréation en raison des odeurs nauséabondes provenant d’Omera Shells, une usine de transformation des déchets de crustacés située à environ 250 mètres de l’école. Étant donné que l’usine ne peut contrôler la direction du vent, c’est celle-ci qui, cette fois, a subi les odeurs et la fumée.

On se demande combien longtemps encore cela va durer avant qu’un incident majeur survienne et affecte la santé des élèves et des citoyens. Tout ce que l’on sait présentement, c’est que le problème persiste.

On continue de polluer l’environnement sans le moindre souci des effets sur la santé des élèves, des résidents et des citoyens de la ville de Richibucto. On peut déjà voir la détérioration de la végétation et l’absence de la faune dans la localité.

Quels seront les effets à long terme pour les personnes atteintes d’allergies, d’épilepsie, d’asthme et autres conditions pulmonaires. Que laissons-nous comme héritage à nos enfants?

La démographie baisse partout au Canada, ainsi qu’à Richibucto, et on cherche des moyens de s’en sortir, mais est-ce que la réponse se trouve dans une usine de déchets de crustacés qui pollue l’environnement? Je ne crois pas que l’usine va attirer de nouvelles familles. Est-ce qu’on a pensé aux personnes à la retraite qui partent des grandes villes pour venir s’installer dans un milieu plus tranquille et moins populeux? Il y a des emplacements tout près de la rivière propices à être habités, cependant, on a empoisonné le paysage avec une usine située tout près de l’école et de ce développement.

Les citoyens concernés demandent la fermeture de l’usine Omera Shell.

Yvon Bélanger

Psychologue scolaire (retraité), Richibucto