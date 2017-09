Santé en français: le combat se poursuit

Dr Hubert Dupuis, président

Louise Blanchard, vice-présidente

Dr William LaPlante, trésorier

Jacques Verge, secrétaire

Malgré les déclarations négatives de certaines personnes quant aux chances de succès de notre poursuite contre le gouvernement provincial au niveau de la santé, le groupe de pression Égalité Santé poursuit ses démarches avec optimisme.

On avait déjà fait les mêmes genres de commentaires à propos de la poursuite pour l’enveloppe égalitaire en éducation. Or cette démarche juridique a abouti à une grande victoire pour la jeunesse francophone et acadienne en 2016.

Depuis 2010, nous avons aussi gagné plusieurs batailles. L’élection de 8 conseillers sur 15 pour notre régie francophone; un plan de rattrapage des soins de santé entre francophones et anglophones de 5,6 millions $ par année, échelonné sur 5 ans par le gouvernement précédent.

Cette année, l’ex-ministre de la Santé a tenté de refiler une partie de nos services essentiels au privé. On voudrait nous enlever la gestion de nos services alimentaires et environnementaux; celui du transport des patients; le programme extra-mural ainsi que les travaux de laboratoires.

La grande majorité des associations francophones s’oppose à cette démarche. Notre poursuite vise à faire respecter et augmenter les pouvoirs de la régie Vitalité qui gère actuellement tous les hôpitaux francophones de la province.

Nous exigeons le retour de tous les services hospitaliers sous la gestion et la gouvernance de la régie Vitalité; l’élection de tous les membres du conseil d’administration qui aurait le pouvoir d’élire le président et d’embaucher le directeur général et l’égalité des services de soins de santé entre les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick.

Pour assurer notre victoire devant les tribunaux, nous avons retenu les services de Me Caza, reconnu pour avoir gagné la cause de l’hôpital Montfort en Ontario, celle de l’enveloppe égalitaire en éducation et celle de Rino Volpé au Nouveau-Brunswick.