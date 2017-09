Malchances ou mauvaise planification?

Série de malchances pour la compagnie Ornera Shells à Richibucto, mais désastre environnemental pour les résidents et citoyens affectés par les odeurs néfastes pour leur santé.

Première erreur: une usine de transformation de déchets de fruits de mer dans un milieu résidentiel qui a engendré la perte d’une vente de maison d’un voisin et son dépôt sur une deuxième maison. Qui va le dédommager? En plus, qui va venir s’installer dans un milieu supposément résidentiel avec une usine sur le coin de la rue? On doit maintenant considérer la perte de la valeur réelle de nos maisons à la suite de cette décision.

Deuxième erreur: le système d’égouts de la ville d’où se fait l’évacuation des résidus des déchets d’Omera Shells est-il adéquat pour supporter ce surplus?

On remarque des odeurs nauséabondes venant des drains du système d’égouts de la ville en plus de la présence de mouches lors des grosses chaleurs du mois d’août. Certains résidents ont même tenté de boucher les trous des drains d’égouts pour ne pas sentir les odeurs.

Troisième erreur: nous avons constaté qu’il y a un site d’enfouissement des déchets non récupérables sur le terrain avoisinant de l’usine, là où jadis il y avait un beau boisé. On a même trouvé de l’amiante, un produit dangereux qui doit être disposé de façon sécuritaire. Est-ce que cela a été fait? Ceci a été rapporté à l’inspecteur de l’Environnement. De plus, notre système d’eau potable est situé tout près de ce dépotoir.

Il y a un réservoir d’eau contenant un produit désinfectant Pinosan qui sert à la désinfection de l’usine chaque jour qui se déverse encore dans le système d’égouts de la ville.

Quatrième erreur. Pour le transport de ces déchets provenant de leurs fournisseurs, ceux-ci ne suivent pas les règles établies par la compagnie et le ministère de l’Environnement. Ces déchets de crustacés doivent être dans des contenants de plastiques bleus scellés et déposés à l’usine dans un enclos réfrigéré. Cela ne devrait pas rester sur le ciment de l’usine. Là encore, il y a des odeurs qui se répandent à l’extérieur. Si le produit n’est pas transformé dans les 48 heures, il n’est plus utilisable et est enfoui sur le terrain avoisinant de l’usine.

Qu’est-ce que la compagnie va faire avec son produit s’il faut attendre que le vent soit du bon côté (nord-nord-est) et si le vent ne change pas de direction?

Comment présumer que le vent est toujours dans la bonne direction pour que l’usine fonctionne?

Voilà encore des questions que les résidents concernés se posent et aimeraient bien que les règlements environnementaux soient suivis tels que spécifiés par la compagnie et le ministère de l’Environnement.

Claire Robichaud

Richibucto