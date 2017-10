Pensez à la postérité

Monsieur le premier ministre Brian Gallant, à chaque fois que je vous ai croisé dans des événements publics, j’ai eu envie de vous dire «Cou’donc, quel âge avez-vous, M. Gallant? 80 ans?»

Loin de moi l’idée de dénigrer les gens de 80 ans. Au contraire, la sagesse de ceux qui ont vécu d’autres temps que les nôtres est celle que j’admire le plus. Or, il me semble que vous dirigez le Nouveau-Brunswick avec la nonchalance et l’irresponsabilité d’une personne qui n’en a plus pour très longtemps…

Où est passée votre vigueur de trentenaire? Où est passé votre courage? Mais, surtout, où est passé votre souci des générations futures? Ne nous avez-vous pas annoncé vos fiançailles en grande pompe au printemps dernier? Des enfants et des petits-enfants viendront peut-être de ce mariage. Et un jour, quand vous regarderez avec nostalgie cette photo de vous avec l’autre jeune-vieux premier ministre, leur direz-vous «À une époque, mes chers petits-enfants, j’ai eu la chance de me tenir debout pour votre génération… mais je ne l’ai pas fait. J’ai préféré garder le statu quo et bousiller les forêts de ce qui s’appelait le Nouveau-Brunswick… avant de s’appeler Irvingland»?

Il semble que l’industrie forestière et vous-même, M. Gallant, avez entrepris de nous prouver que l’argent pousse effectivement dans les arbres. Or, laissez-moi vous rappeler que ces arbres – bois de résineux et feuillus – sont d’abord là pour protéger les habitants de la Terre, leur fournir un air purifié et sain, de même qu’un habitat et des sources de nourriture.

Vous n’êtes pas convaincu que le glyphosate est une cause probable du cancer chez les humains comme l’indique le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé? Tant pis. Des sceptiques, j’en connais d’autres que vous (notamment des climatosceptiques qui réfutent les preuves scientifiques sur le réchauffement climatique). Mais si les avertissements de l’OMS ne vous suffisent pas, pensez donc à la diversité de nos forêts. Les herbicides à base de glyphosate utilisés par les forestières tuent les feuillus au profit des conifères. Mais que faites-vous des érables et donc des érablières? Que faites-vous des sources de nourriture de nombreuses espèces? La monoculture n’a pas bonne presse, dans les champs comme dans les forêts. Ne laissez pas les entreprises transformer nos forêts en plantations de bois de résineux. Ne léguez pas à vos enfants et petits-enfants un Nouveau-Brunswick qui servira uniquement les grands intérêts financiers.

Je sais bien sûr que l’industrie forestière est importante pour le Nouveau-Brunswick. Mais je sais aussi qu’en continuant d’obtempérer aux Irving comme vous le faites, vous nuisez aux gens du Nouveau-Brunswick. Il existe des méthodes plus saines pour assurer la gestion des forêts. Il existe même des façons saines de faire du profit (allez savoir!). Ayez donc la force de caractère de vos 30 quelques années et levez-vous pour les gens du Nouveau-Brunswick. Obligez les grandes forestières à utiliser d’autres méthodes pour arriver à leurs fins. Montrez l’exemple en favorisant des pratiques forestières saines et sécuritaires (coupes d’éclaircie, débroussaillage mécanique, petites coupes à blanc, etc.) Commencez à miser sur les énergies vertes (et oubliez donc cette folie de pipeline transcanadien, ce n’est plus de notre temps).

M. Gallant, rangez-vous de notre côté pour une fois!

Sophie Leblanc

Moncton