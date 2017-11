On peut vivre avec ça

En réponse à la lettre d’Isidore Dugas, publiée le 11 novembre. Oui, Isabelle Thériault a fait un beau discours. Mieux que lui qui avait appuyé la nomination d’Yvon Godin et qui avait dit que Fredericton n’était pas une place pour tricoter des pantoufles en macramé.

Un congrès à l’investiture n’est pas un endroit pour tomber dans la face du premier ministre. Vous voulez un parti francophone? Pour se chicaner comme au Québec avec le PQ?

On est un peuple minoritaire dans une province bilingue, avec un premier ministre francophone et on devrait pouvoir vivre avec ça.

Nicole Tremblay

Caraquet