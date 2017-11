Pas de Medavie sans transparence

M. le ministre de la Santé. Vous venez de nous annoncer que nous ne recevrons aucune information sur la façon dont le Programme extra-mural sous la tutelle de Medavie va procéder pour améliorer la distribution des soins à domicile.

Je me suis toujours demandé comment Medavie allait nous convaincre du bien-fondé de leurs services. Je viens d’avoir ma réponse: aucune information ne sera divulguée avant la signature du contrat avec Medavie. Comment peut-on s’engager dans un contrat sans en savoir le contenu? Les gens du Nouveau-Brunswick ont droit de savoir à quoi s’attendre, d’autant plus que cela va coûter plus cher aux contribuables.

Je ne comprends pas qu’après 36 ans d’expérience et de bons services de santé que nous n’avons rien à dire sur l’implantation et la privatisation de ces services. Qu’est-ce qu’on entend par une meilleure coordination des services? Ce n’est certainement pas en envoyant des ambulanciers faire des évaluations au foyer que le service sera plus adéquat et fonctionnel. Chaque professionnel de la santé a ses compétences. L’extra-mural s’est toujours engagé à référer leurs patients selon leurs besoins. Pouvez-vous nous démontrer les années d’expérience de Medavie en soins à domicile? Selon moi, c’est une compagnie d’assurance qui n’a rien à faire avec les soins primaires en santé.

Il est ridicule de penser que Medavie pourra réduire de 15% les visites à l’urgence et augmenter également le nombre de visites à domicile de 15%. L’extra-mural s’est déjà donné comme mission d’éviter et de réduire les hospitalisations et les services d’urgence. Donnez-nous des exemples ou des moyens pour réaliser ces objectifs fictifs.

Pour ce qui est de la satisfaction des patients, l’extra-mural a déjà un taux de satisfaction de 97%. Pourquoi ne pas donner les montants de 2,6 millions $ et un surplus de 1,8 million $ pour rendre le service actuel encore plus efficace plutôt qu’enrichir une compagnie privée qui n’a pas encore fait ses preuves? La clause échappatoire ne serait pas nécessaire puisque le niveau de performance est déjà atteint. Il serait plus adéquat de continuer le service actuel avec les montants suggérés à Medavie si l’on veut bien améliorer le service.

Est-ce que le refus d’accès à l’information de privatisation de soins de santé serait un obstacle à la démocratie? Quel genre de service de soins de santé doit-on s’attendre de la part de Medavie? Ce sera sûrement un enjeu incontournable pour les prochaines élections.

Claire Robichaud

Infirmière à la retraite, Richibucto