Déception et ironie

Cette lettre est destinée à tous ceux impliqués dans la décision concernant les traitements d’oncologie à l’hôpital de Grand-Sault.

Je commence cette lettre en vous remerciant d’avoir reconsidéré votre décision concernant la disponibilité pour les clients de la région de Grand-Sault de pouvoir recevoir leurs traitements de chimiothérapie à l’hôpital de Grand-Sault.

Je suis originaire de la région donc, j’ai eu à maintes reprises des amis et de la famille qui ont dû subir des traitements d’oncologie. Actuellement, j’ai deux belles-sœurs qui sont en train d’en recevoir.

Par contre, j’aimerais noter ma déception de la façon dont vous avez rationalisé votre décision initiale.

Les infirmières de l’hôpital de Grand-Sault qui administraient les traitements de chimiothérapie étaient toutes bien qualifiées et entraînées par l’hôpital d’Edmundston. Peut-être qu’elles auraient dû simplement faire l’examen pour constater ce fait. Mais, l’administration a jugé autrement…

Donc, je reviens au sujet d’une de mes belles-sœurs. Elle fut une de ces infirmières à Grand-Sault qui a administré les traitements de chimiothérapie sous la supervision de votre hôpital pendant les dernières 16 années de son travail. Je sais combien elle fut appréciée par ses clients et ses pairs. Elle s’est retirée avec fierté après quarante années de service il y a deux ans à peine. Elle a reçu un diagnostic de cancer le printemps dernier et elle doit subir des traitements de chimiothérapie agressifs.

Imaginez l’ironie et la déception de ma belle-sœur d’être obligée de vivre ce qu’elle a vu ses clients subir pendant 16 années. Elle est une personne très empathique et je sais qu’elle a cheminé avec ses clients durant leurs traitements et leurs souffrances.

Imaginez l’ironie et la déception de celle-ci d’apprendre qu’elle serait obligée de voyager à Edmundston pour recevoir ses traitements après qu’elle en a donnés pendant 16 ans à la population de sa région pour qu’eux ne soient pas obligés de voyager.

Imaginez l’ironie et la déception quand on a voulu rationaliser cette décision initiale sur le dos de ces infirmières dont elle faisait partie, puisqu’elle avait fait ce travail pendant 16 ans…

Donc, imaginez quand on est déjà abattu par cette terrible maladie de recevoir ces commentaires injustes. Son travail, qui était source de fierté pendant toutes ces années, a été perçu par certains comme source d’excuse pour rationaliser une décision administrative prise avec peu de considération et un manque d’empathie pour nos infirmières de l’hôpital de Grand-Sault, qui se sont tant dévouées pour leurs clients.

Donc, cela dit, je me suis vidé le cœur. Il faudrait dorénavant ne pas perdre de vue le grand bien dispensé et l’habileté continuelle de ces infirmières de l’hôpital de Grand-Sault.

Anne-Marie Goguen

Fredericton