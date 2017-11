Humanisons la sexualité

Dans ce courant d’abus sexuels, quelle est ma position? Nous savons tous que ce n’est pas une nouveauté mais bien une réalité qui depuis des temps tue le cœur de l’humanité. Comment résoudre ce fléau dans un monde où l’enfant, le jeune, l’adulte et les aînés sont envahis par des représentations visuelles, auditives, sensitives, pornographiques? L’excitation engendrée par des relations clairement déviantes est de plus en plus recherchée. Nous voici pris au piège entre deux écoles qui assurent le déséquilibre sexuel.

Le bon vieux temps de la répression sexuelle a ouvert la porte à l’inceste, l’abus du voisin, du représentant de l’Église et même du professionnel. L’homme a été particulièrement visé et l’abus féminin trop souvent caché sous le tablier.

Depuis des décennies, l’humain n’arrive pas à s’ajuster à une sexualité saine et épanouissante. Même des professionnels en promotion de la santé et de la personne accomplie se montrent égarés.

Je crois qu’il appartient à chacun de nous d’offrir un éclairage en faveur d’une humanisation de la sexualité, mieux comprise et mieux vécue.

Marie-Paul Ross, sexologue

Dieppe