Lucie LeBouthillier,

Bas-Caraquet

Avons-nous oublié le bien commun pour nous concentrer sur nos intérêts personnels? Malheureusement, à tort ou à raison, c’est la perception que plusieurs citoyens et citoyennes de Bas-Caraquet ont de certains membres du conseil municipal et de la direction municipale.

Ce n’est pas qu’il n’y a pas de bonnes choses qui se fait au conseil, c’est plutôt que nous n’avons pas le choix de faire beaucoup mieux si nous voulons exister dans 20 ans. On a qu’à regarder la démographie qui fond comme neige au soleil, les jeunes qui partent, la population vieillissante, etc. Pourtant nous avons tellement d’acquis, la mer, le tourisme, le parc industriel, etc.

Il en va de notre survie, de notre école, de notre caisse populaire, de notre polyclinique médicale, de notre église, et même de notre municipalité. Pourrons-nous la maintenir?

Anne-Marie Jourdain, conseillère municipale démissionnaire, est une éveilleuse de conscience, elle a lancé un cri d’alarme. Allons-nous l’écouter et agir ou allons-nous accepter la mort lente et certaine de notre municipalité et à plus long terme, celle de notre langue et de notre culture. Comme disait mon regretté frère Claude, «si nous perdons le Nord, nous perdons l’Acadie».

Nous pouvons faire tellement mieux. Où est le leadership au conseil municipal? Pourquoi la Municipalité ne saute pas sur l’occasion pour faire son examen de conscience, pour se remettre en question et, avec la planification stratégique initiée grâce à Mme Jourdain, profite de l’occasion pour devenir réellement le plus beau Village du Nouveau-Brunswick au lieu de s’enfermer dans le mutisme et se mettre la tête dans le sable?

Regarder ce que l’on a réussi à faire avec la résurrection de la construction navale et de l’église. Mettons-nous ensemble et montrons qui nous sommes réellement, des champions et des championnes.

Alors ne manquons pas d’assister à cette réunion de planification stratégique le lundi 27 novembre à 19h au Club des 50 + pour dire ce que nous voulons pour notre belle municipalité.

Citoyen et citoyenne la balle est aussi dans votre camp, impliquez-vous! Il me semble aussi que l’Association des municipalités francophones a un rôle à jouer pour former les élus et les accompagner. Vive Bas- Caraquet et Vive l’Acadie.