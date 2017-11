Donner la chance au coureur

J’estime que Pascal Raiche-Nogue n’était pas doux à l’endroit du NPD dans son commentaire de l’Acadie Nouvelle du 20 novembre.

Il faut admettre que l’ancien chef du NPD, un certain Dominic Cardy, a fait énormément de tord à ce parti avant de se joindre aux troupes conservatrices.

Selon le commentaire de M. Raiche-Nogue, les coffres du NPD ne sont pas vides. Et des élections, ça se gagne avec des sous, ou plutôt des piastres.

Les deux vieux partis au N.-B., soit le parti libéral et les conservateurs, ont une longue feuille de route quand vient le temps de ramasser des fonds. Ils ont du métier et on ne peut pas leur enlever ça.

Il semble que M. Raiche-Nogue a complètement oublié le Parti vert dans son texte. Ce parti plaît à bien des gens. Dommage que son chef, David Coombs, manque de charisme et de fougue. C’est un gars sincère, avec un bon jugement et le peuple l’aime. Son parti pourrait surprendre lors de la prochaine élection en 2018.

Pour revenir au NPD, M. Raiche-Nogue semble se dépêcher pour l’enterrer. Ce parti pourrait nous surprendre avec une femme, Jennifer McKenzie, la toute nouvelle chef à la barre.

Marcel Arseneau, Atholville