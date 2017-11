Le devoir des citoyens

Qu’en est-il de votre vision pour le développement communautaire de Bas-Caraquet, madame la mairesse et messieurs les conseillers?

Lors du conseil municipal (CM) de Bas-Caraquet de lundi soir dernier, nous avons clairement entendu que, bien que l’idée de tenir une consultation publique relevait de l’ex-conseillère Anne-Marie Jourdain, tous les membres du CM ont donné leur appui. Cependant très peu de membres du conseil en ont fait la promotion.

Lors de cette rencontre, les membres du conseil ont clairement exprimé qu’ils attendaient que les citoyennes et citoyens expriment leurs besoins lors de ces consultations publiques, pour définir les axes de développement du plan stratégique de notre village. Il faut donc les prendre au mot et participer en grand nombre aux consultations publiques pour s’assurer que nos besoins seront bien pris en compte. C’est cela, le «pouvoir citoyen».

Nous avons la possibilité de participer à ce que nous voulons devenir en tant que village.

Dans le contexte de cette consultation, nous avons aussi le devoir en tant que citoyennes et citoyens de poser clairement la question à nos élus.

Croyez-vous posséder encore l’intérêt et les compétences liées à ce mandat? Madame et Messieurs les élus, vous aurez à mener avec affirmation le développement communautaire que les citoyennes et citoyens vous confieront. Ainsi donc, vous avez le devoir éthique de répondre clairement à cette question.

Nous les citoyennes et citoyens voulons des élus engagés, des porteuses et porteurs de dossiers affirmés dans leur leadership! Des élus qui sont capables de comprendre les rôles que les membres de la communauté leur ont confiés! Des élus qui veulent garder Bas-Caraquet sur la carte et qui se préoccupent aussi du développement communautaire et non uniquement axé sur l’équilibre budgétaire.

Sur le plan du développement communautaire, je crois avec conviction que Madame Jourdain représentait cette relève. Dans l’optique de dénoncer le manque de leadership des membres du conseil, elle a quitté ses fonctions.

Avez-vous au moins essayé de la retenir? Peut-être ce geste politique vous permettra-t-il de réfléchir sérieusement au rôle que la population vous a confié?

Madame la mairesse, Monsieur le directeur général, qui avez brillé par votre absence lundi soir dernier, et Messieurs les conseillers, vous aurez comme prochain défi de porter la vision du développement communautaire qui fait aussi partie de la responsabilité d’un CM.

En conclusion, qu’en est-il de votre vision du développement communautaire pour notre village Madame et Messieurs les élus? Nous ne nous contenterons plus de seulement maintenir des services. Nous voulons «nous agrandir, nous voulons briller» Le leadership de notre village passe aussi par la vision que vous êtes prêts à développer.

Merci aux citoyennes et citoyens qui s’impliquent déjà dans le processus de consultation publique. C’est la preuve que le pouvoir citoyen est possible!

Venez en grand nombre échanger lundi soir, le 27 novembre à 19h au club des 50+ de Bas-Caraquet. Nous avons besoin d’entendre tous les groupes d’âge qui compose notre village.

Claudine Chouinard, citoyenne

Bas-Caraquet