Les opposants à la privatisation sont-ils des marchands de peur?

Le projet de loi no 5 intégrant le programme extra-mural, Ambulance NB et Télé-Soins est à l’étude par un comité permanent de l’Assemblée législative. Il permettra au gouvernement de privatiser ces trois services. Face à cet état de choses, j’ai cru de mon devoir d’écrire à chacun des membres pour les prier d’étudier le projet de loi à la lumière du principe de la Loi canadienne sur la santé qui exige que les soins de santé soient administrés sous la gestion publique. Je demandais également que les pourparlers soient tenus dans le meilleur intérêt du public.

L’ancien ministre de la Santé Victor Boudreau, qui est membre du comité, m’a vite répondu: «(…) cessez donc de semer la peur relativement à ce dossier.» Refusant d’admettre que le transfert du programme extra-mural vers Medavie constitue une privatisation, il terminait son message en disant : «(…) s’il vous plaît, cessez de semer la peur chez les personnes âgées en leur disant que les services (extra-muraux) vont être réduits».

Dans ma réponse, je n’ai guère été plus gentille. Je lui ai suggéré de porter sa réflexion sur ses démêlés avec la plage Parlee, les millions de dollars octroyés à Atcon, les sommes exagérées exigées des aînés allant jusqu’à comprendre tous leurs avoirs pour vivre dans un foyer de soin, les 720 000$ déboursés en frais compensatoires quand il a mis à la porte la médecin-hygiéniste en chef, Dre Eilish Cleary, les 525 000$ payés à Rino Volpé quand il l’a remercié de ses services comme directeur général de la régie de santé Vitalité. J’aurais pu ajouter aussi la gestion bâclée du dossier relatif à l’augmentation des impôts fonciers.

Je lui ai rappelé qu’aux neuf réunions publiques tenues par le ministre Benoît Bourque, il ne s’est trouvé personne à vouloir de cette privatisation. J’étais à celles de Moncton et de Miramichi. Partout, les citoyens sont en colère contre un gouvernement qui se fout d’eux.

J’ai moi-même fait onze présentations à des groupes de citoyens (CA de la Fédération des citoyens aînés, Collège communautaire de Moncton, Quispamsis, Moncton, Sackville, Juniper, Salisbury, Bathurst, Shediac Cape, Harrisville et Hillsborough, et il en reste). L’atmosphère est toujours la même. Le Telegraph Journal caractérise ces rencontres «d’hostiles». L’Association francophone des aînés a tenu jusqu’à présent onze rencontres abordant le même sujet, mais tenant en compte des intérêts et des préoccupations spécifiques des francophones (Campbellton, Shédiac, Caraquet, Petit-Rocher, Dieppe, Saint-Basile, Tracadie, Grand-Sault, Shippagan, et d’autres à venir). J’ai assisté à celle de Shédiac et de Dieppe. Personne ne veut du démantèlement du système de soins de santé. C’est clair et net. Seul le gouvernement Gallant semble ne rien vouloir entendre.

La ministre responsable des aînés, Lisa Harris, m’a suivie au cours de trois de mes présentations. D’après elle, ce que je dis, ce ne sont que des opinions alors qu’elle et ses collègues possèdent les faits et la vérité. Elle n’est pas la seule du gouvernement Gallant à se présenter à ces rencontres citoyennes et à colporter un même discours: nous serons tellement mieux quand Medavie aura pris charge. Ce qu’ils ne disent pas avec trop de conviction, c’est que les employés paramédicaux vont devoir remplir des tâches qui autrement l’étaient par des infirmières et que le tout va coûter plus cher.

Mécontents de la tenue de ces réunions, le ministre Bourque et ses collègues tentent de les discréditer en disant qu’on y propage des faussetés et des inexactitudes. Lui, d’autre part, ne fait pas la différence entre soins à domicile et soins médicaux répétant que les premiers ne sont pas couverts par la loi canadienne sur la santé et peuvent donc être privatisés sans contrevenir à la loi fédérale sur la santé. Les soins à domicile permettent aux gens de demeurer chez eux le plus longtemps possible moyennant des services relatifs au logement, à la toilette, au transport, etc. Ils n’ont rien à voir avec les services médicaux donnés à domicile, prescrits par un médecin et offerts par le programme extra-mural. Ces derniers sont absolument couverts par la loi.

Non! les opposants à la privatisation ne sont pas des marchands de peur. Ils ne veulent pas du démantèlement de leur système de santé.

Cecile Cassista

Directrice administrative, Coalition pour le droit des aînés et des résidents des foyers de soins